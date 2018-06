MotoGP | GP Assen | orari e come vedere la gara in tv

MotoGP - Dovizioso ad Assen per dimenticare il ritiro di Barcellona : “ci son voluti due giorni per riprendermi” : Il pilota italiano della Ducati si prepara a scendere in pista ad Assen, l’obiettivo è quello di riscattare il ritiro di Barcellona che lo ha allontanato dalla testa della classifica Dopo le due splendide vittorie di Jorge Lorenzo al Mugello e a Barcellona, il Ducati Team arriva nei Paesi Bassi per l’ottavo round del Campionato Mondiale MotoGp, in programma questo weekend sul Circuito TT di Assen. / AFP PHOTO / LLUIS GENE Il GP olandese è ...

MotoGP - Lorenzo a caccia del tris : “dimostreremo ad Assen che possiamo essere veloci su tutte le piste” : Il pilota maiorchino ha presentato il prossimo week-end di Assen, sottolineando di voler lottare per conquistare la terza vittoria consecutiva Dopo le due splendide vittorie di Jorge Lorenzo al Mugello e a Barcellona, il Ducati Team arriva nei Paesi Bassi per l’ottavo round del Campionato Mondiale MotoGp, in programma questo weekend sul Circuito TT di Assen. / AFP PHOTO / Josep LAGO Il GP olandese è la gara più longeva del calendario (la prima ...

MotoGP - Rossi verso Assen/ "Di solito siamo molto competitivi su questo circuito - è una pista fantastica" : Valentino Rossi è fiducioso in vista del gran premio di Assen su una pista che lo ha visto trionfare per ben dieci volte. L'ultima vittoria della Yamaha avvenne proprio in Olanda(Pubblicato il Wed, 27 Jun 2018 14:02:00 GMT)

MotoGP - GP Olanda. Ad Assen un Valentino Rossi da 10 : Il TT Assen è storicamente uno dei regni di Valentino Rossi: 10 vittorie sul circuito olandese per il Dottore, l'ultima l'anno scorso, mentre nel 2016 cadde quando era in testa. 7 dei suoi 8 successi ...

MotoGP - GP Olanda 2018 : come vedere in tv il fine settimana di Assen. Programma e orari di dirette e differite : Dal 29 giugno al 1° luglio il Circus del Motomondiale farà visita alla “Cattedrale del Motociclismo“, ad Assen, dove i centauri più forti del mondo andranno in caccia di gloria. Marc Marquez, Valentino Rossi, Jorge Lorenzo ed Andrea Dovizioso saranno loro gli osservati speciali Valentino ha sempre avuto un rapporto speciale con la pista olandese, avendo messo in scena gara magnifiche e discusse, come quella vinta nel 2015, con ...

MotoGP – Vinales ad Assen con ottimismo : “abbiamo fatto un test positivo - possiamo essere veloci” : Le sensazioni di Maverick Vinales alla vigilia del Gp d’Olanda: lo spagnolo della Yamaha pronto alla gara olandese Si prospetta un weekend ricco di spettacolo per gli appassionati dei motori: MotoGp e F1 saranno protagoniste indiscusse del fine settimana, insieme ai Mondiali di Russia 2018. Occhi puntati sulla Yamaha, che non vince una gara da poco più di un anno: Valentino Rossi, cercherà di risollevare le sorti del team proprio sul ...

MotoGP – Un mix di emozioni per Valentino Rossi in vista di Assen : “non vinco da un anno - ma…” : Le sensazioni di Valentino Rossi alla vigilia del Gp d’Olanda: il Dottore ad un anno dalla sua ultima vittoria Si prospetta un weekend ricco di spettacolo per gli appassionati dei motori: MotoGp e F1 saranno protagoniste indiscusse del fine settimana, insieme ai Mondiali di Russia 2018. Occhi puntati sulla Yamaha, che non vince una gara da poco più di un anno: Valentino Rossi, cercherà di risollevare le sorti del team proprio sul circuito ...

MotoGP – Il carico di… musica prima di Assen : Valentino Rossi al Dall’Ara per il concerto di Cremonini [GALLERY] : Valentino Rossi allo Stadio Dall’Ara per il concerto di Cesare Cremonini: la carica giusta per il Dottore prima del Gp d’Olanda “Domani sarà un giorno migliore”: probabilmente, è con questa frase in testa che Valentino Rossi ha lasciato lo Stadio Dall’Ara di Bologna dopo il concerto di ieri sera del suo caro amico Cesare Cremonini. Il Dottore, adesso, deve pensare ad un domani migliore, in sella alla sua Yamaha, e ...

MotoGP - week-end di annunci ad Assen : la Petronas Yamaha pronta a fare il suo ingresso nel circus : In occasione del fine settimana di Assen dovrebbe arrivare l’annuncio dell’ingresso nel circus del team Petronas Yamaha La trattativa è conclusa, manca solo l’annuncio che molto probabilmente arriverà nel prossimo fine settimana di Assen. Petronas entrerà nel circus di MotoGp, correndo con due Yamaha entrambe factory spec. AFP/LaPresse L’accordo con il team di Iwata è stato raggiunto, dando il via libera dunque alla ...

MotoGP - GP Olanda : nasce la Petronas Yamaha - atteso annuncio ad Assen : Il primo passo, quello più importante è stato fatto. La Petronas, colosso petrolifero malese, annuncerà il suo debutto nella top class. A capo dell'operazione Razlan Razali, amministratore delegato ...

MotoGP - Marquez 'Ad Assen per crescere - ma non è sfida solo con Rossi' : Ad Assen, in Olanda, il campione del mondo non teme solo il Dottore. 'Mi piace il tracciato, è la 'Cattedrale' del motociclismo, e anche i tifosi sono molto appassionati. È un ben arrivare con un ...

MotoGP – Pedrosa e le difficoltà di Assen : “tracciato molto veloce - ma ci proveremo!” : Le sensazioni di Dani Pedrosa alla vigilia del Gp d’Olanda: lo spagnolo carico e motivato I piloti della MotoGp sono pronti per un nuovo appuntamento della stagione 2018. I campioni delle due ruote, dopo una settimana di stop, si spostano ad Assen, in Olanda. Jorge Lorenzo cercherà di ripetersi, andando a caccia di un tris da sogno con la Ducati, dopo le vittorie al Mugello e al Montmelò, mentre la Yamaha proverà a fermare il digiuno di ...

MotoGP – Si vola ad Assen : ORARI e DIRETTE TV del Gp d’Olanda : Jorge Lorenzo a caccia del tris, la Yamaha cerca la vittoria dopo un anno di astinenza: il programma del Gp d’Olanda Dopo una settimana di pausa, la MotoGp torna protagonista, in un weekend di fuoco che vedrà in pista sia in campioni delle due che delle quattro ruote. Il Motomondiale, dopo le due vittorie consecutive di Jorge Lorenzo, al Mugello e al Montmelò, si sposta ad Assen, dove, esattamente un anno fa, la Yamaha conquistava la sua ...

MotoGP - GP Olanda 2018 : i precedenti di Valentino Rossi ad Assen. Il Mago dell’Università delle due ruote : Valentino Rossi sbarca ad Assen, la celebre Università della moto, per rilanciarsi in ottica iridata. Il “Dottore” sa di trovarsi su una delle sue piste preferite, nella quale ha sempre fatto la differenza e dove ha centrato l’ultimo successo della sua carriera, proprio un anno fa. Andiamo a conoscere nel dettaglio tutti i precedenti del nove volte campione del mondo sulla pista dove domenica si correrà il Gran Premio ...