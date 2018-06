MotoGp Ducati | Domenicali | «Siamo in un bellissimo momento»

MotoGp – Dall’Igna pentito? Il direttore generale Ducati pensa solo al presente : “ormai le cose sono andate in questo modo” : Gigi Dall’Igna, l’addio di Lorenzo alla Ducati e il futuro con Andrea Dovizioso: il direttore generale del team di Borgo Panigale pensa solo al presente La situazione in casa Ducati non è del tutto rosea: Jorge Lorenzo ha conquistato due bellissime vittorie, ma a fine anno andrà via dal team di Borgo Panigale, mentre Andre Dovizioso, l’uomo di punta della squadra italiana, confermato per i prossimi due anni, ha ottenuto a ...

MotoGp - Michele Pirro : 'Jorge Lorenzo grossa perdita per Ducati' : Tre settimane dopo il bruttissimo incidente durante le prove libere del GP d'Italia , Michele Pirro torna in pista . Troppo presto? Macché: "Non vedo l'ora di salire in moto. Volevo farlo subito dopo ...

MotoGp Ducati - Petrucci : «Ho subito una lesione al piede - ma nulla di grave» : ROMA - Danilo Petrucci è tornato a casa dalla trasferta catalana con qualche acciacco in più, dopo la caduta rimediata nella giornata di test. Il pilota ternano ai microfoni di Sky Sport ha parlato delle sue condizioni: ' Stavamo provando un forcellone nuovo, ero già al sesto o settimo giro che lo utilizzavo, e stavo cercando di migliorare un po'. Però purtroppo sono scivolato ...

MotoGp – Max Biaggi tira le orecchie alla Ducati : “che errore!” : Max Biaggi bacchetta la Ducati per essersi fatta scappare un campione come Jorge Lorenzo: il tweet del centauro romano Jorge Lorenzo è rinato! Il maiorchino sta vivendo un periodo roseo, dopo oltre un anno di fatiche e difficoltà. La prima vittoria in Ducati al Mugello, ha fatto scattare la scintilla in Lorenzo, che al Montmelò, davanti al suo pubblico da casa, ha conquistato anche la sua prima pole position in sella alla Desmosedici, per poi ...

MotoGp – Lorenzo - le vittorie con Ducati e la lotta per il titolo : “noi non abbiamo pressione - Marc invece…” : Jorge Lorenzo sereno e felice dopo le due vittorie consecutive con Ducati: adesso il maiorchino crede di poter lottare per il titolo Mondiale Momento felicissimo per Jorge Lorenzo. Il maiorchino della Ducati, dopo la sua prima vittoria in rosso al Mugello, ha vissuto un weeend da favola al Montmelò, davanti al suo pubblico, conquistando la prima pole in sella alla Desmosedici, e una seconda vittoria consecutiva molto speciale. Dopo l’addio ...

MotoGp - le novità dei test di Barcellona : dalla Honda nera e alla Ducati con telaio rinforzato : Il giorno seguente alla vittoria di Jorge Lorenzo, molti team , a eccezione delle Ducati ufficiali, sono rimasti al Montmeló per una giornata di test. Molte le novità provate a Barcellona: un nuovo ...

MotoGp - Mondiale 2018 : Lorenzo in grande spolvero e Dovizioso in crisi di identità. Su chi deve puntare la Ducati? : Che Jorge Lorenzo, signori! Lo spagnolo sembra tornato quello di un paio di stagioni fa sulla Yamaha, incantando per la pulizia di guida e risultati in pista, in sella alla Ducati. Secondo successo consecutivo e, dopo il Mugello (Italia), è trionfo davanti al pubblico di casa del Montmeló (Spagna). Una condotta di gara regale, conscio del fatto suo. Ci ha provato Marc Marquez ad impensierirlo ma non c’era molto da fare. Sicuro e preciso in ...

MotoGp - GP Catalogna 2018 : l’amara vittoria Ducati - Marc Marquez può sorridere e Valentino Rossi… : Il settimo round del Mondiale 2018 di MotoGP è andato in archivio ed il secondo successo consecutivo di Jorge Lorenzo, in sella alla Ducati, ha un sapore decisamente particolare per entrambi. Il maiorchino, trionfatore per la sesta volta sul circuito di Barcellona (Spagna), ha messo in mostra una guida da maestro. La GP18 sembrava la Yamaha di un paio di stagioni fa, tra la mani dell’asso iberico. Preciso in curva e deciso in frenata, ...

MotoGp Risultati gara Catalunya : vince la Ducati di Lorenzo - quella di Dovizioso è KO : La sesta tappa del Motomondiale, in Catalunya, va a Jorge Lorenzo. Sul podio anche Marc Márquez e Valentino Rossi. Fuori Dovizioso Parte primo, resta in testa alla corsa per tutte le curve di Montmelò e porta a casa il secondo GP consecutivo, dopo Mugello: oggi per Jorge Lorenzo è arrivato il gradino più alto del podio anche in Catalunya. Alle sue spalle Marc Márquez, che si era preso la prima posizione con una partenza bruciante, salvo ...

MotoGp - su chi punterà la Ducati dopo la vittoria di Lorenzo nel Gp di Catalunya? : La paura di Marquez che il vantaggio nel mondiale si possa assottigliare è sotto la cenere, dunque ci aspettiamo che il campione del mondo attinga dalla sua vocazione naturale ad attaccare. In ...

MotoGp - Gp Barcellona Gara : Marquez - 'Oggi Lorenzo e Ducati ne avevano di più' : Il campione del mondo in carica, ha cercato di tenere il passo dello spagnolo, ma dopo la caduta di Dovizioso, per sua stessa ammissione, ha 'tirato i remi in barca'. il pilota della Honda rimane in ...

Pagelle MotoGp - GP Catalogna 2018 : Jorge Lorenzo gongola - la Ducati si mangia le mani. Valentino Rossi concreto : LE Pagelle DEL GP DI Catalogna 2018, CLASSE MotoGP Jorge Lorenzo, 10: sotto sotto, il maiorchino sta godendo da matti…La Ducati in questi due anni non lo ha capito e coccolato come avrebbe voluto. Si è sentito sminuito: lui, cinque volte campione del mondo, messo in secondo piano rispetto ad Andrea Dovizioso. Nel frattempo, tuttavia, Lorenzo ha capito la Ducati ed ora riesce a guidarla, finalmente, come avrebbe sempre voluto. I numeri ...

MotoGp Catalogna : vince Lorenzo su Ducati - 2° Marquez - 3° Rossi - cade Dovi : Jorge Lorenzo raddoppia. Dopo il Mugello, la sua Ducati passa per prima il traguardo anche nel Gran premio di Catalogna di moto Gp. SAl seocndo posto Marc Marquez su Honda, al terzo Valentino Rossi ...

Caduta Andrea Dovizioso/ Video - MotoGp Catalogna : Ducati ‘forza’ per recuperare Marquez e vola nella sabbia : Caduta Andrea Dovizioso, Video MotoGp: incidente della Ducati al Gp di Catalogna. Forza per recuperare su Lorenzo e Marquez ma scivola su asfalto e vola nella sabbia(Pubblicato il Sun, 17 Jun 2018 14:36:00 GMT)