MotoGp | Dovizioso ad Assen per dimenticare il ritiro di Barcellona | “ci son voluti due

MotoGp - GP Olanda 2018 : Andrea Dovizioso - è una crisi mentale. Il ritorno di Lorenzo ha sgretolato le certezze : Caro “Dovi” che succede? La domanda sorge spontanea, alla vigilia dell’ottavo round del Mondiale 2018 di MotoGP, nei confronti del pilota della Ducati. I tre “zero” nelle ultime quattro gare sono davvero troppi. Jerez (Spagna), Le Mans (Francia) e Barcellona (Spagna), una tripletta mica da ridere, e l’iride è sempre più distante: 49 punti di svantaggio nei confronti di Marc Marquez, un abisso.-- Questa la situazione ma i motivi? Il forlivese, ...

MotoGp - Mondiale 2018 : Lorenzo in grande spolvero e Dovizioso in crisi di identità. Su chi deve puntare la Ducati? : Che Jorge Lorenzo, signori! Lo spagnolo sembra tornato quello di un paio di stagioni fa sulla Yamaha, incantando per la pulizia di guida e risultati in pista, in sella alla Ducati. Secondo successo consecutivo e, dopo il Mugello (Italia), è trionfo davanti al pubblico di casa del Montmeló (Spagna). Una condotta di gara regale, conscio del fatto suo. Ci ha provato Marc Marquez ad impensierirlo ma non c’era molto da fare. Sicuro e preciso in ...

MotoGp Risultati gara Catalunya : vince la Ducati di Lorenzo - quella di Dovizioso è KO : La sesta tappa del Motomondiale, in Catalunya, va a Jorge Lorenzo. Sul podio anche Marc Márquez e Valentino Rossi. Fuori Dovizioso Parte primo, resta in testa alla corsa per tutte le curve di Montmelò e porta a casa il secondo GP consecutivo, dopo Mugello: oggi per Jorge Lorenzo è arrivato il gradino più alto del podio anche in Catalunya. Alle sue spalle Marc Márquez, che si era preso la prima posizione con una partenza bruciante, salvo ...

MotoGp - GP Catalunya : la caduta di Andrea Dovizioso dopo 9 giri. VIDEO : dopo la caduta di Le Mans e la carambola con Lorenzo e Pedrosa a Jerez, ancora uno zero in classifica per Andrea Dovizioso. Il pilota della Ducati è scivolato nel corso del 9° giro: "Lorenzo e Marquez ...

MotoGp Catalogna - Dovizioso : «Ho fatto un errore - ero al limite» : BARCELLONA - Una caduta che lo fa scivolare in classifica e lo condanna al terzo ritiro nelle ultime quattro gare. Andrea Dovizioso ha 49 punti di ritardo sul capolista Marquez e la sua corsa verso il ...

Classifica MotoGp/ Mondiale piloti - Gp Catalogna 2018 : Marquez sempre più primo - Dovizioso addio al titolo? : Classifica MotoGp: il Mondiale piloti dopo il Gran Premio di Catalogna 2018. Marc Marquez allunga su Valentino Rossi, Jorge Lorenzo aggancia Dovizioso che cade e dice addio al titolo(Pubblicato il Sun, 17 Jun 2018 16:37:00 GMT)

MotoGp - Dovizioso preoccupato : “uno zero devastante mentalmente. Lorenzo? E’ un bene che vinca perché…” : MotoGp, Andrea Dovizioso ha commentato la caduta arrivata nel Gp di Barcellona, soffermandosi anche sulla prestazione di Jorge Lorenzo Nessuna vittoria in quasi un anno e mezzo, due nelle ultime due settimane. Jorge Lorenzo si è preso la Ducati, vincendo anche a Barcellona dopo il successo del Mugello, un capolavoro solitario che lancia il maiorchino nei piani alti della classifica mondiale. L’avanzata del pilota spagnolo non lascia scampo ...

MotoGp – Lorenzo raggiunge Dovizioso - Marquez sempre leader : la classifica piloti aggiornata : Marc Marquez sempre in testa, Valentino Rossi secondo: la nuova classifica piloti dopo il Gp di Catalunya Jorge Lorenzo cala il bis al Montmelò: dopo la prima vittoria in Ducati conquistata al Mugello, il maiorchino ha ottenuto anche la sua prima pole position in rosso, ieri sul circuito spagnolo, per poi trionfare oggi, davanti al suo pubblico. Dopo lo zero di due settimane fa al Mugello, Marquez ha conquistato oggi un prezioso podio, ...

MotoGp Montmelò - il re è Lorenzo; Marquez 2° - Rossi 3° - Dovizioso k.o. : Ora che inizia a funzionare, è davvero un peccato dividersi. Lorenzo ci prende gusto, fa il bis della vittoria al Mugello, conquista il GP di casa al Montmelò e sottolinea che il suo affiatamento con ...

Classifica Mondiale MotoGp 2018 : Marc Marquez allunga in testa - +27 su Valentino Rossi. Lorenzo e Dovizioso attardati : Marc Marquez si conferma in testa alla Classifica del Mondiale MotoGP 2018. Il Campione del Mondo, grazie al secondo posto conquistato nel GP di Catalogna, ha allungato ulteriormente: ora ha 27 punti di vantaggio su Valentino Rossi che a Barcellona ha chiuso in terza posizione. Jorge Lorenzo ha infilato il secondo successo consecutivo dopo quello del Mugello ma è comunque lontano 49 punti dalla vetta, proprio come Andrea Dovizioso che è caduto ...

MotoGp - GP Catalogna 2018 : Jorge Lorenzo trionfa in solitaria davanti a Marquez e a Valentino Rossi. Caduta amara per Dovizioso : Il settimo round del Mondiale 2018 di MotoGP, sul circuito del Montmeló (Spagna), sorride ad un Jorge Lorenzo (Ducati) di lusso. Lo spagnolo bissa il trionfo del Mugello e centra il sesto successo in carriera su questa pista. Può essere soddisfatto, però, anche Marc Marquez (Honda), in seconda posizione, vista la Caduta dell’altra Rossa di Andrea Dovizioso. Della disavventura del centauro italiano, approfitta l’altro rappresentante ...

Ordine d’arrivo MotoGp - GP Catalogna 2018 : risultato e classifica della gara. Jorge Lorenzo in trionfo - Valentino Rossi terzo - cade Dovizioso : Jorge Lorenzo ha vinto il GP di Catalogna 2018, settima tappa del Mondiale MotoGP. Lo spagnolo della Ducati si è imposto sul circuito del Montmelò a Barcellona: scattato dalla pole position, il 31enne è riuscito a fare subito la differenza staccando immediatamente Marc Marquez che si è accontentato della seconda posizione in ottica classifica generale. A completare il podio uno stoico Valentino Rossi che ha limitato le difficoltà della sua ...

Caduta Andrea Dovizioso/ Video - MotoGp Catalogna : Ducati ‘forza’ per recuperare Marquez e vola nella sabbia : Caduta Andrea Dovizioso, Video MotoGp: incidente della Ducati al Gp di Catalogna. Forza per recuperare su Lorenzo e Marquez ma scivola su asfalto e vola nella sabbia(Pubblicato il Sun, 17 Jun 2018 14:36:00 GMT)