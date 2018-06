Moto2 | GP Olanda 2018 | Francesco Bagnaia vuole tornare a vincere | per ricacciare indietro

oasport

: #MotoGP #Moto2 #Moto3 | Anteprima #DutchGP: info, orari, #TV e statistiche #SkyMotori - MotorSportIT : #MotoGP #Moto2 #Moto3 | Anteprima #DutchGP: info, orari, #TV e statistiche #SkyMotori - Peppe16Marino : #MotoGP #Moto2 #Moto3 | Anteprima #DutchGP: info, orari, #TV e statistiche #SkyMotori -

(Di mercoledì 27 giugno 2018) Il Mondialesaluta la Catalogna ed è pronto a sbarcare nel Tempio della velocità di Assen in vista del Gran Premio di. La gara sullo storico tracciato inaugurato nel 1955, e rivisitato nel 2006, sarà quanto mai importante per due semplici motivi. Da un lato il leader della classifica generale,“Pecco”scuotersi dopo due gare incolore, dall’altro i suoi inseguitori, Miguel Oliveira in primis, cercheranno di mettere in discussione la sua prima posizione, che detiene sin dal Gran Premio del Qatar di marzoparte per Assen con la consapevolezza di non potersi cullare sugli allori. Il suo vantaggio in classifica ormai è ridotto ad un solo punto e, cosa più preoccupante, sembra in difficoltà con la propria moto. Sembra impensabile pensando ad un solo mese fa. Il torinese vinceva a mani basse a Le Mans e scappava in ...