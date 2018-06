Mostra del vino aperta a Sizzano - Le foto

in Cina film della Mostra Venezia : ANSA, - Venezia, 27 GIU - Si aprirà giovedì 28 giugno a Pechino, e venerdì 13 luglio a Shanghai, la prima edizione della rassegna From Venice to China - Following the Silk Road, che presenterà al ...

Mondiali Russia 2018 – Incidente hot per Ria Antoniou a Tiki Taka : la sexy modella Mostra tutto in diretta tv [GALLERY] : Incidente hot per Ria Antoniou a Tiki Taka. Il vestito fa i ‘capricci’ e mette in mostra il lato b della splendida modella greca-- L’Italia intera, o almeno quella appassionata di calcio, si è innamorata della splendida Ria Antoniou, volto sexy della trasmissione Tiki Taka, in onda su Italia 1 dopo le partite del Mondiale di Russia 2018. La modella greca, che ha incantato tutti con la sua bellezza, è stata protagonista di un Incidente hot nella ...

“Geografie sentimentali” : inaugurata la Mostra di mappe storiche della Sicilia : mappe storiche e secolari atlanti che tracciano le rotte intorno all’isola. È stata inaugurata a Palazzo Ciampoli (Taormina, ME) la mostra “Geografie sentimentali” promossa dall’assessorato regionale dei Beni Culturali e dell’Identità Siciliana e dal Parco Archeologico di Naxos Taormina in occasione dell’ottava edizione di Taobuk. Il racconto della Sicilia e del Mediterraneo attraverso mappe storiche e volumi antichi provenienti dalla Biblioteca ...

La storia della fotografia di moda in Mostra a Los Angeles : La fotografia di moda è sempre più di moda nell’arte contemporanea. Non c’è quindi da sorprendersi se il prestigioso Getty Museum di Los Angeles ospita una mostra dedicata alla storia della moda, accorpando il lavoro di un’ottantina di fotografi di moda, a partire dai primi anni del primo decennio del Novecento. Oltre agli scatti memorabili che hanno segnato la storia del costume dell’ultimo secolo è esposta una selezione di costumi, ...

Tom Holland spoilera il titolo del nuovo Spider Man/ “Non ne so molto!” ma poi Mostra il copione con il nome… : Tom Holland spoilera il titolo del nuovo Spider Man, “Non ne so molto!” ma poi mostra il copione con il nome ufficiale della pellicola che uscirà negli Stati Uniti a luglio 2019.(Pubblicato il Sun, 24 Jun 2018 11:31:00 GMT)

I tesori del Pionta in Mostra al Museo Archeologico : apertura straordinaria : ... sviluppato dalla Entertaiment Game Apps che proporrà un viaggio virtuale nel mondo degli etruschi e dalle 19 l'aperitivo d'estate arcobaleno, evento organizzato da Confcommercio, Regione Toscana e ...

Fedez Mostra - per sbaglio - il lato b della Ferragni. E la fashion blogger s'infuria : Fedez e Chiara Ferragni sono stati i protagonisti di un piccolo incidente , hot, sui social, forse più Chiara che Fedez. Cosa è successo? Il rapper, come è solito fare, stava girando alcune storie su ...

In Mostra le maglie delle nazionali : E' 'Tutte le maglie del mondo', dall'1 al 31 luglio al Palp di Pontedera , Pisa, , la mostra che raccoglie le 211 divise delle nazionali di calcio , realizzata dalla collezione di Simone Panizzi con ...

Taormina - grande attesa per “Geografie sentimentali” : la Mostra delle mappe storiche della Sicilia e del Mediterraneo : Secolari mappe e vetusti atlanti della Trinacria: sono autentici capolavori da esposizione le incisioni custodite nella Biblioteca regionale universitaria “Giacomo Longo” di Messina. Merito di cartografi raffinati, chiamati a tradurre in segni codificati le rotte di terre e di mare che hanno segnato l’umana avventura mediterranea. E “Geografie sentimentali” è il titolo della grande mostra allestita da domenica 24 giugno a domenica 8 luglio a ...

Il test di gravità più preciso al di fuori del Sistema Solare : diMostrata la teoria della relatività generale su scala galattica : E’ ormai noto a tutti che la velocità con cui l’Universo si sta espandendo sta aumentando. Questo fenomeno, secondo gli scienziati, potrebbe essere spiegato attraverso una grande pressione negativa esercitata dall’enigmatica energia oscura, una forma di energia non direttamente rilevabile, ma che dovrebbe rappresentare circa il 68% dell’Universo. Tuttavia questa ipotesi, che si basa sulla teoria della relatività generale di Albert Einstein, è ...

Un concept ci Mostra possibili design e colori del Samsung Galaxy Note 9 : Il Samsung Galaxy Note 9 è stato il protagonista di una nuova apparizione in Rete nelle scorse ore in una serie di immagini render. Guardiamole insieme L'articolo Un concept ci mostra possibili design e colori del Samsung Galaxy Note 9 proviene da TuttoAndroid.

Assetto Corsa Competizione sarà Mostrato nel corso della nuova tappa del campionato di SRO che si terrà al Misano World Circuit : Assetto Corsa Competizione, il nuovo videogioco ufficiale di Blancpain GT Series, sviluppato da Kunos Simulazioni e pubblicato da 505 Games, sarà mostrato nuovamente nel corso della nuova tappa del campionato di SRO che si terrà al Misano World Circuit (22-24 giugno).Gli spettatori potranno provare la tech-demo di Assetto Corsa Competizione nello stand dedicato presso il paddock, che verrà allestito da Kunos Simulazioni con la collaborazione di ...

Milano - in Mostra i tesori affiorati dagli scavi della metropolitana : Sotto il marciapiede di corso Europa da un paio di millenni riposava una corpicino, forse di una bambina. Aveva due anni quando morì e venne sepolta. Poco distante, in largo Augusto, anche la colonna ...

Life in Siria - scatti di momenti di vita quotidiana 2011-16 in Mostra all'Auditorium Parco della Musica di Roma : Teleborsa, - In mostra per tutta l'estate all'Auditorium Parco della Musica di Roma alcune tra le più significative foto pubblicate nel volume Life in Syria, un progetto editoriale che, attraverso gli ...