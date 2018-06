Morto motociclista nello scontro con camion

Incidente in Tangenziale Nord - Morto un motociclista 65enne : code per due chilometri : code per 2 chilometri tra la barriera di Sesto San Giovanni e e lo svincolo della Statale 36, mercoledì mattina 27 giugno a causa di un grave Incidente stradale accaduto attorno alle 11.15 nel tratto ...

Roma - incidente stradale sulla Pontina : Morto motociclista/ Ultime notizie : strada chiusa - code fino a 10 km : Roma, incidente stradale sulla Pontina: morto un motociclista, incerta la dinamica del sinistro. Gravi ripercussioni sulla viabilità, code fino a 10 km e traffico verso Latina.(Pubblicato il Wed, 13 Jun 2018 16:00:00 GMT)

Incidenti del Foggiano : travolge cavallo - Morto motociclista : Un giovane, a bordo della sua motocicletta, ha investito un cavallo che vagava per strada, perdendo la vita: l’incidente si è verificato ieri sera, sulla SP144, tra Vico del Gargano e la Foresta Umbra. L’impatto è stato violento e per il 24enne non c’èstato nulla da fare. morto anche l’animale che non aveva il microchip. In corso le indagini dei carabinieri per risalire al proprietario del cavallo ed accertare eventuali ...

Andreas Perez è Morto : il motociclista aveva 14 anni : È morto il motociclista Andreas Perez: aveva 14 anni Lutto nel mondo del motociclismo. È morto Andreas Perez, giovane sportivo di 14 anni. Il pilota è deceduto stamattina all’ospedale Sant Pau di Barcellona. Qui è stato ricoverato in seguito a un tremendo incidente durante la gara di Moto3 a Barcellona. Durante la seconda gara della categoria CEV FIM Moto3 di […] L'articolo Andreas Perez è morto: il motociclista aveva 14 anni ...

Giro d’Italia - Leonardo D’Amico non ce l’ha fatta : è Morto il motociclista investito prima della 5ª tappa : Non ce l’ha fatta purtroppo il motociclista investito prima della quinta tappa del Giro d’Italia Non ce l’ha fatta Leonardo D’Amico a vincere la battaglia più importante della sua vita, non ce l’ha fatta il motociclista investito ad Agrigento prima della quinta tappa del Giro d’Italia che avrebbe portato i corridori fino a Santa Ninfa (Trapani). Impiegato sul percorso della corsa rosa per svolgere servizio ...

Investe capriolo - Morto motociclista : ANSA, - PISA, 3 GIU - Un motociclista è morto nel pomeriggio a Sasso Pisano , Pisa, dopo aver investito un capriolo e poi essere andato a sbattere su un albero che costeggia la strada. L'impatto è ...

Giro d’Italia 2018 : Morto Leonardo D’Amico - il motociclista investito durante la quinta tappa : Leonardo D’Amico purtroppo non ce l’ha fatta ed è deceduto dopo 25 giorni di ricovero nel reparto di rianimazione dell’Ospedale Sant’Elia di Caltanissetta. Il motociclista, impegnato nel servizio staffetta della quinta tappa del Giro d’Italia 2018, era stato investito da un’automobilista in contrada Maddalusa fra Agrigento e Porto Empedocle. Il 48enne di Sambuca di Sicilia era stato trasportato in elisoccorso ...

Agrigento - Morto il motociclista investito al Giro d’Italia/ Deceduto dopo 24 giorni : omicidio stradale : Agrigento, morto il motociclista investito al Giro d’Italia, Deceduto dopo 24 giorni: omicidio stradale per l'automobilista 70enne che lo ha investito(Pubblicato il Sun, 03 Jun 2018 14:40:00 GMT)

Motociclista Morto - all'origine dello scontro forse una buca : Incidente in moto, si è scontrato con un'auto Era in sella alla sua moto, una Kawasaki 750, quando si è scontrato frontalmente con un'auto. Paolo della Vedova, 34enne di Turbigo , ha perso la vita ...

Secugnago. Un motociclista Morto in un incidente sulla SS9 : Scontro frontale a Secugnago (Lodi) sulla SS9. La vittima stava percorrendo la via Emilia quando dalla Sp143 è sopraggiunto un

Napoli - sequestrano ambulanza e operatori per soccorrere motociclista Morto : Lo riferisce l'associazione "Nessuno tocchi Ippocrate", che ha raccolto le testimonianze dei paramedici

Tangenziale Est - due incidenti gravi in 24 ore : dopo l'auto contromano - Morto un motociclista : Due gravi incidenti di cui uno mortale in meno di 24 ore sulla Tangenziale Est. dopo il pensionato che mercoledì ha percorso la corsia sud contromano , è ricoverato in prognosi riservata, , giovedì ha ...

INCIDENTE STRADALE A ROMA/ Morto motociclista 31enne in Galleria Giovanni XXIII : grave 16enne a Bologna : ROMA, INCIDENTE STRADALE in Galleria Giovanni XIII: 31enne Morto sul colpo dopo impatto con carreggiata. A Bologna, 16enne sbalzato da scooter: è grave ricoverato in ospedale(Pubblicato il Sun, 20 May 2018 14:28:00 GMT)