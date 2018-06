Morte chef Narducci | niente alcol test al giovane che l’ha investito

La Morte dello chef Narducci e il (mancato) alcoltest all'autista che lo ha investito : Subito dopo l'incidente, Fabio Feola, responsabile dell"investimento in cui hanno perso la vita lo chef Alessandro Narducci e la sua collaboratrice Giulia Puleio, non è stato sottoposto all"alcoltest. Il giovane infatti è stato trasportato in codice rosso al policlinico Gemelli, condizione che eslcude lo svolgimento immediato dell"esame.Come riporta il Corriere, l"ospedale ha effettuato i prelievi del sangue venerdì notti e i risultati saranno a ...

