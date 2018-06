Mondiali | Svizzera agli ottavi

VIDEO Highlights Svizzera-Costa Rica 2-2 - Mondiali 2018 : pareggio pirotecnico - elvetici agli ottavi di finale : Svizzera e Costa Rica hanno pareggiato per 2-2 ai Mondiali 2018 di calcio. Incontro pirotecnico con ben quattro gol, gli elvetici hanno conquistato la qualificazione agli ottavi di finale dove troveranno la Svezia. Di seguito il VIDEO con gli Highlights di Svizzera-Costa Rica 2-2. Clicca qui per mettere “Mi piace” alla nostra pagina Facebook Clicca qui per iscriverti al nostro gruppo Clicca qui per seguirci su ...

Mondiali 2018 - il Brasile batte 2-0 la Serbia e vola agli ottavi. Svizzera avanti : Al Brasile di Tite basta un gol per tempo, uno del centrocampista Paulinho siglato a dieci minuti dalla fine del primo tempo, e uno realizzato da Thiago Silva al 67', per battere 2-0 la Serbia e per staccare il passa per gli ottavi di finale del Mondiale. I verdeoro hanno ben controllato la partita anche se i serbi sono rimasti in gara e ci hanno provato fino alla fine ma senza risultati. Il Brasile, molto spregiudicato come al solito, ha ...

Svezia-Svizzera - Ottavi Mondiali 2018 : data - programma - orario e tv. Su che canale vederla : Svezia e Svizzera si affronteranno negli Ottavi di finale dei Mondiali 2018 di calcio: appuntamento martedì 23 luglio, alle ore 20.00. Le due squadre si daranno battaglia a San Pietroburgo in una sfida che sulla carta si preannuncia molto aperta, vincere questo incontro potrebbe seriamente alimentare il sogno di proseguire la propria avventura nella rassegna iridata. Gli scandinavi si sono garantiti questa partita vincendo il girone davanti al ...

Svizzera-Costarica 2-2 Mondiali 2018 : pareggio pirotecnico tra mille emozioni. Elvetici agli ottavi di finale : Al Nizhny Novgorod Stadium termina 2-2 il confronto tra Svizzera e Costa Rica, valido per l’ultimo turno del gruppo E. Un pareggio che permette agli svizzeri di staccare il biglietto per gli ottavi di finale da secondi del raggruppamento, alle spalle del Brasile vittorioso contro la Serbia. Sbloccano per primi il risultato gli Elvetici con Blerim Džemaili al 31′, pareggia Kendall Waston al 56′, rossocrociati nuovamente avanti ...

Brasile e Svizzera si sono qualificate agli ottavi di finale dei Mondiali : Il primo ha battuto la Serbia e incontrerà il Messico, la seconda ha pareggiato col Costa Rica e se la vedrà con la Svezia The post Brasile e Svizzera si sono qualificate agli ottavi di finale dei Mondiali appeared first on Il Post.

Tabellone Mondiali Russia 2018 – I risultati del girone E quasi completano il quadro degli ottavi : Brasile e Svizzera sfideranno… [FOTO] : Tabellone Mondiali Russia 2018, il quadro degli ottavi di finale dopo i verdetti del gruppo E: il Brasile blinda il primato e sfiderà il Messico Tabellone Mondiali Russia 2018, il quadro degli ottavi di finale. Grandi emozioni nella kermesse russa che non smette di stupire, partita dopo partita. Dopo la clamorosa eliminazione della Germania, scendono in campo Serbia-Brasile e Svizzera-Costa Rica per staccare i due pass decisivi per gli ottavi. A ...

Mondiali Russia Gruppo E - il Brasile chiude in vetta ed adesso grande spettacolo agli ottavi : vola la Svizzera che pensa in grande [TABELLONE] : Mondiali Russia Gruppo E – Si è conclusa la fase a gironi per il Gruppo E dei Mondiali, tutto si è concluso secondo i pronostici della vigilia. vola agli ottavi il Brasile che ha avuto la meglio della Serbia, 0-2 il risultato finale grazie alle reti di Paulinho e Thiago Silva, niente da fare per Milinkovic-Savic e compagni che pagano il pesante ko contro la Svizzera. Nell’altro pareggio proprio tra la Svizzera e la Costa Rica, 2-2 il ...

Pagelle Svizzera-Costa Rica - Mondiali 2018. Bene Sommer e Drmic per i rossocrociati - dall’altra parte un gruppo coriaceo guidato da Colindres : Di seguito le Pagelle dell’incontro appena disputato tra Svizzera e Costa Rica, valevole per la terza e ultima giornata del gruppo E ai Mondiali di Russia 2018. SVIZZERA Sommer 7: Comincia con tre parate (tra cui un miracolo), poi più passa il tempo e più si fa muro invalicabile deviando o parando di tutto. Nulla può sul gol. Lichtsteiner, 6: Della difesa svizzera è il più presente nelle difficoltà dei primi quindici minuti. Fa partire ...

