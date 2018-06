Mondiali Russia 2018 | Cuper lascia la panchina dell’Egitto | decisione arrivata dopo la

Mondiali 2018 Russia - criminale o lottatore? Mitrovic ha scelto il calcio - e la sua Serbia : Qualche volta l'ha fatto. Pollici alti, indice e medio puntati in entrambe le mani. Due pistole, cariche. Quando il fuoco lo aveva fatto con un gol. Di potenza. Di foga. E cattiveria. Perché Mitrovic ...

Mondiali 2018 Russia - luci e ombre della Germania di Löw : Al novantatreesimo minuto di gioco di una partita che stava complicando tremendamente il Mondiale della Germania , è diventato improvvisamente chiaro che in mezzo a quel caso un giocatore, Toni Kroos,...

Mondiali Russia 2018 – Argentina - l’allenatore è Messi! Il labiale inchioda Sampaoli : “che faccio - metto Aguero?” [VIDEO] : Un labiale del finale di partita fra Nigeria e Argentina inchioda Sampaoli: il coach dell’Albiceleste chiede il permesso a Messi per fare entrare Aguero Nonostante l’Argentina abbia passato il girone, le polemiche in casa Albiceleste non tendono a placarsi. A finire nel mirino della critica è Sampaoli, l’allenatore. Allenatore? Sembra che i calciatori tendano a non seguire più la voce del proprio coach. Sampaoli sarebbe seduto ...

Mondiali Russia 2018 : le partite di oggi di Coppa del Mondo in Tv e streaming : Scopriamo orari e canali di messa in onda dei 4 match in programma oggi: Messico-Svezia, Corea del sud-Germania, Serbia-Brasile e Svizzera-Costa Rica.

Mondiali Russia 2018 - la Germania perde Rudy contro la Corea : Ozil possibile titolare : Il commissario tecnico della Germania perde Rudy per la partita con la Corea, Ozil potrebbe tornare dall’inizio Niente sfida contro la Corea del Sud per Sebastian Rudy, probabile invece un ritorno in campo da titolare per Mesut Ozil. A poche ore dall’ultima sfida della fase a gironi dei campioni del mondo, in programma alle 16 alla Kazan Arena, il ct della Germania, Joachim Loew, fa il punto della situazione della nazionale tedesca. ...

L’incredibile ipotesi che spaventa gli inglesi : Harry Kane potrebbe dire addio ai Mondiali prima della fine di Russia 2018 : Harry Kane potrebbe essere costretto a tornare in Inghilterra da un momento all’altro, la macabra ipotesi che potrebbe avverarsi per l’attuale capocannoniere dei Mondiali di Russia 2018 La qualificazione dell’Inghilterra agli ottavi di finale dei Mondiali di Russia 2018 è cosa fatta. Insieme al Belgio, che la squadra di Southgate affronterà domani, gli inglesi si trovano in testa alla classifica del girone G a punteggio pieno. ...

Mondiali Russia 2018 - Messi autorizza il cambio di Aguero a Sampaoli : poi si stringono la mano : Contro l'Islanda in giacca e camicia. Elegante. Poi quella maglietta scollata in total black contro la Croazia. Modaiolo. Nell'ultima e decisiva contro la Nigeria la tuta di rappresentanza. Vecchio ...

Mondiali Russia 2018 - caos in Colombia dopo la vittoria sulla Polonia : otto morti e 776 arrestati : dopo la partita vinta contro la Polonia, in Colombia è scoppiato il finimondo: tra risse e accoltellamenti, sono otto le persone rimaste uccise caos in Colombia, il motivo è paradossalmente la vittoria ottenuta dai Cafeteros ai Mondiali contro la Polonia. Il sito Infobae infatti riporta come otto persone abbiano perso la vita nella notte successiva al successo della Nazionale di Falcao e compagni a causa di alcune risse, che hanno generato anche ...

Mondiali Russia 2018 - Ibrahimovic distrugge la Svezia : “avrei potuto fare meglio rispetto a loro” : L’attaccante dei Los Angeles Galaxy ha parlato delle prestazioni della Svezia ai Mondiali di Russia 2018, esprimendo il proprio parere personale Una partita alla fine del girone, la Svezia si gioca tutto nel match contro il Messico, confronto da dentro o fuori al termine del quale potrebbe ritrovarsi fuori dai Mondiali. La sconfitta con la Germania all’ultimo minuto ha complicato le cose, obbligando Granqvist e compagni a battere il ...

Probabili Formazioni Inghilterra-Belgio - Mondiali Russia 28-06-2018 : Inghilterra-Belgio si affronteranno per decretare il primato del girone, infatti entrambe le nazionali sono già qualificate frutto delle 2 vittorie contro Panama e Tunisia, quest’ultime a 0 punti. Il match inizierà alle ore 20.00 di giovedì 28 giugno, allo stadio Kaliningrad Stadium di Kaliningrad. L’Inghilterra è riuscita a vincere entrambe le sfide, con qualche fatica è passata contro la Tunisia con il risultato di 2-1, ...

Mondiali 2018 Russia - show e malore in tribuna per Maradona : 'Ma ora sto bene' : Novanta minuti intensi vissuti da protagonista in tribuna, uno show nello show quello fornito da Diego Maradona durante Nigeria-Argentina , match che ha visto il successo argentino nel finale che è ...

Mondiali Russia 2018 – Retroscena Salah : Mohamed pronto a lasciare l’Egitto prima dell’ultimo match : Moohamed Salah e quel Retroscena che lascia senza parole: il calciatore egiziano pronto a lasciare la sua Nazionale prima dell’ultimo match ai Mondiali di Russia 2018 L’avventura dell’Egitto ai Mondiali di Russia 2018 si è conclusa. La squadra di Mohamed Salah non è riuscita a staccare il pass per gli ottavi di finale, ma il calciatore del Liverpool si dice ugualmente soddisfatto per aver riportato la sua Nazione in una ...

Mondiali Russia 2018 – Malore Maradona - la verità di Diego : “ricoverato? Ecco cosa è successo” : Diego Armando Maradona fa chiarezza sul Malore accusato ieri sera allo stadio durante la sfida dei Mondiali di Russia 2018 tra Nigeria e Argentina Durante Nigeria-Argentina, il vero showman della serata è stato Diego Armando Maradona. Prima il balletto con una tifosa nigeriana, poi un’esultanza da film (QUI il VIDEO), per non parlare della ‘pennichella’ e dei gestacci rivolti ai rivali (IL VIDEO). El Pibe de Oro ha fatto però ...