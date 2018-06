Mondiali Russia 2018 | caos in Colombia dopo la vittoria sulla Polonia | otto morti e 776

Mondiali Russia 2018 - Ibrahimovic distrugge la Svezia : “avrei potuto fare meglio rispetto a loro” : L’attaccante dei Los Angeles Galaxy ha parlato delle prestazioni della Svezia ai Mondiali di Russia 2018, esprimendo il proprio parere personale Una partita alla fine del girone, la Svezia si gioca tutto nel match contro il Messico, confronto da dentro o fuori al termine del quale potrebbe ritrovarsi fuori dai Mondiali. La sconfitta con la Germania all’ultimo minuto ha complicato le cose, obbligando Granqvist e compagni a battere il ...

Probabili Formazioni Inghilterra-Belgio - Mondiali Russia 28-06-2018 : Inghilterra-Belgio si affronteranno per decretare il primato del girone, infatti entrambe le nazionali sono già qualificate frutto delle 2 vittorie contro Panama e Tunisia, quest’ultime a 0 punti. Il match inizierà alle ore 20.00 di giovedì 28 giugno, allo stadio Kaliningrad Stadium di Kaliningrad. L’Inghilterra è riuscita a vincere entrambe le sfide, con qualche fatica è passata contro la Tunisia con il risultato di 2-1, ...

Mondiali 2018 Russia - show e malore in tribuna per Maradona : 'Ma ora sto bene' : Novanta minuti intensi vissuti da protagonista in tribuna, uno show nello show quello fornito da Diego Maradona durante Nigeria-Argentina , match che ha visto il successo argentino nel finale che è ...

Mondiali Russia 2018 – Retroscena Salah : Mohamed pronto a lasciare l’Egitto prima dell’ultimo match : Moohamed Salah e quel Retroscena che lascia senza parole: il calciatore egiziano pronto a lasciare la sua Nazionale prima dell’ultimo match ai Mondiali di Russia 2018 L’avventura dell’Egitto ai Mondiali di Russia 2018 si è conclusa. La squadra di Mohamed Salah non è riuscita a staccare il pass per gli ottavi di finale, ma il calciatore del Liverpool si dice ugualmente soddisfatto per aver riportato la sua Nazione in una ...

Mondiali Russia 2018 – Malore Maradona - la verità di Diego : “ricoverato? Ecco cosa è successo” : Diego Armando Maradona fa chiarezza sul Malore accusato ieri sera allo stadio durante la sfida dei Mondiali di Russia 2018 tra Nigeria e Argentina Durante Nigeria-Argentina, il vero showman della serata è stato Diego Armando Maradona. Prima il balletto con una tifosa nigeriana, poi un’esultanza da film (QUI il VIDEO), per non parlare della ‘pennichella’ e dei gestacci rivolti ai rivali (IL VIDEO). El Pibe de Oro ha fatto però ...

Mondiali Russia 2018 – L’Argentina agli ottavi e Sampaoli gongola : “adesso viene il bello” : Il riscatto di Sampaoli: le parole del ct delL’Argentina dopo la vittoria contro la Nigeria che regala il passaggio agli ottavi di finale dei Mondiali-- Una vittoria importantissima e speciale, L’Argentina, grazie al gol di Rojo, può tornare a sorridere: il pass per gli ottavi di finale dei Mondiali di Russia 2018 è ormai in tasca. Adesso, bisogna resettare tutto, lasciarsi le critiche e le tensioni alle spalle e concentrarsi sul futuro, sulla ...

Mondiali Russia 2018 : Francia e Danimarca agli ottavi di finale : Francia e Danimarca sono altre due squadre ammesse agli ottavi di finale dei Mondiali Russia 2018 [VIDEO]. Questo è il verdetto delle due partite del gruppo C che si sono giocate alle ore 16 di martedì 26 giugno. Francia e Danimarca vanno a fare compagnia a Uruguay, Russia, Spagna e Portogallo, e ora attendono di conoscere cosa accadra' nel gruppo D per vedere chi dovranno affrontare negli ottavi di finale. Danimarca-Francia senza reti Un po' ...

Mondiali Russia 2018 le partite di oggi 27 Giugno 2018 : in campo Germania Brasile e Serbia - Ultime Notizie Flash : Mondiali di Russia 2018, l'ultima partita dei gruppi E e F. Uniche già escluse Costa Rica e Corea del Sud, per le altre ancora tutto in ballo. Ecco le probabili formazioni e le possibili e come ...

Mondiali Russia 2018 - lo strano caso di Rojo : riserva di Mou - eroe dell'Argentina : Messi e Rojo, nient'altro che un deja-vu per l'Argentina finalmente in corsa al Mondiale in Russia. Confinata nelle retrovie del gruppo D a 90' dal termine della fase a gironi, l' Albiceleste la ...

Mondiali Russia 2018 - Messi ringrazia… il cielo : “Dio è con noi - sapevo che non avrebbe lasciato fuori” : Dopo la vittoria ottenuta contro la Nigeria, Messi ha espresso la sua soddisfazione per aver ottenuto la qualificazione agli ottavi L’Argentina si salva e vola agli ottavi di finale di Russia 2018. L’Albiceleste soffre ma alla fine batte 2-1 la Nigeria, salendo a 4 punti e conquistando il secondo posto nel Gruppo D alle spalle della Croazia, prima a quota 9 dopo il successo per 2-1 sull’Islanda. AFP PHOTO / OLGA ...

Mondiali 2018 Russia - Messi carica l'Argentina nel tunnel : un discorso... da Re : Dieci secondi di discorso possono bastare se parla il Re. El Diez arringa l'Argentina, i titolari ascoltano. In una Nazionale sostanzialmente ammutinata, emerge il campione che comanda e guida i ...

Mondiali Russia 2018; Maradona - 12° uomo dell'Argentina. Le foto dello show sugli spalti con la Nigeria : Accolto come un re dai tifosi argentini, Diego Armando Maradona ha seguito la decisiva partita contro la Nigeria con la solita grande intensità. Salvo poi schiacciare un pisolino e scatenarsi con un ...

Mondiali Russia 2018 - le combinazioni del Gruppo F : la Germania passa se… : Ultimo turno fondamentale per decidere le due squadre che passeranno il turno nel Gruppo F, ecco tutte le combinazioni relative alla Germania Messico sei punti, Svezia e Germania tre, Corea zero. La situazione del Gruppo F è alquanto caotica ad una giornata dalla fine, quella decisiva per individuare le due squadre che passeranno agli ottavi. I tedeschi si preparano ad affrontare la Corea, mentre svedesi e messicani si sfideranno per provare a ...

Mondiali Russia 2018 – Sampaoli zimbello del web : lui esulta ma nessuno lo calcola [VIDEO] : Sampaoli e quella triste esultanza al gol di Rojo: il ct dell’Argentina zimbello del web, nessuno lo calcola dopo la vittoria sulla Nigeria e il passaggio del turno ai Mondiali di Russia 2018 Aria tesa e gelida all’interno degli spogliatoi dell’Argentina: dopo il ko dell’albiceleste contro la Croazia, che ha messo a rischio il passaggio della squadra argentina agli ottavi di finale dei Mondiali di Russia 2018, infinite ...