Mondiali | Putin pronto a dare consigli

Mondiali - Russia-Uruguay - Putin non andrà ad assistere alla partita : Il presidente russo Vladimir Putin al momento non prevede di assistere alla partita dei Mondiali tra Russia e Uruguay che si giocherà a Samara il 25 giugno: lo ha detto il portavoce del Cremlino Dmitri Peskov aggiungendo però che “d’altra parte tutti i programmi sono adesso abbastanza flessibili nei giorni dei Mondiali”. L'articolo Mondiali, Russia-Uruguay, Putin non andrà ad assistere alla partita sembra essere il primo su ...

Mondiali : Blatter al Cremlino da Putin : ANSA, - MOSCA, 21 GIU - Il presidente russo Vladimir Putin ha incontrato ieri l'ex presidente della Fifa Sepp Blatter. Lo ha dichiarato il portavoce del Cremlino Dmitry Peskov, aggiungendo di non ...

Mondiali 2018 : Putin non vedrà altre gare : Mondiali 2018- Il presidente russo Vladimir Putin non ha piani immediati per partecipare alle partite della Coppa del Mondo FIFA 2018, ma non si può escludere che il presidente possa trovare il tempo per farlo. Lo ha detto il portavoce del Cremlino Dmitri Peskov. “Il presidente non ha piani al riguardo al momento a causa del suo programma di lavoro, ma, allo stesso tempo, nulla può essere escluso”, ha detto Peskov. Ad oggi, Putin ha ...

Mondiali - la Russia rullo compressore : 3-1 all'Egitto di Salah - Putin quasi agli ottavi : rullo compressore Russia . Ai Mondiali i padroni di casa dopo la cinquina dell'esordio contro l' Arabia Saudita piegano anche l' Egitto con un netto 3-1: per la qualificazione agli ottavi manca ormai ...

“Sesso ai Mondiali? Le russe sono intelligenti abbastanza per decidere” : Putin gela così deputata razzista : “Sesso ai Mondiali? Le russe sono intelligenti abbastanza per decidere”: Putin gela così deputata razzista Il presidente russo, attraverso il suo portavoce, ha risposto a distanza alla parlamentare che aveva invitato le donne del Paese a evitare rapporti con i tifosi stranieri per non generare bimbi di razza mista Continua a leggere L'articolo “Sesso ai Mondiali? Le russe sono intelligenti abbastanza per decidere”: Putin ...

Mondiali - il ritorno dell’Isis contro Putin | : Il filmato mostra gli stadi che ospitano le gare del torneo in Russia in fiamme e un attacco «catastrofico» a giocatori e fan

Mondiali - ecco i complimenti di Putin alla squadra russa : Il presidente Vladimir Putin ha chiamato il ct russo Cherchesov congratulandosi per la vittoria della Russia sull’Arabia Saudita, battuta 5-0 ieri allo stadio Luzhniki. Lo ha dichiarato l’allenatore in conferenza stampa, citato da RBK. “Mi ha chiamato il capo dello Stato, si è congratulato e mi ha chiesto di ringraziare i ragazzi per la bella partita”, ha detto Cherchesov. Putin ha assistito alla prima partita dei ...

Mondiali Russia 2018 - attesa la presenza di Sepp Blatter : l’ex presidente Fifa invitato da Putin : Il presidente russo Putin ha invitato Sepp Blatter in Russia per assistere ad un match dei Mondiali L’ex presidente della Fifa, Sepp Blatter, accetterà l’invito del presidente del Cremlino, Vladimir Putin, e parteciperà alla Coppa del Mondo in Russia, nella seconda settimana del torneo, secondo quanto riferito un portavoce alla dpa. Martedì lo svizzero 82enne ha in programma di recarsi a Mosca, ha spiegato il portavoce dell’ex ...

Mondiali - i complimenti di Putin ai russi : ANSA, - MOSCA, 15 GIU - Il presidente Vladimir Putin ha chiamato il ct russo Cherchesov congratulandosi per la vittoria della russia sull'Arabia Saudita, battuta 5-0 ieri allo stadio Luzhniki. Lo ha ...

