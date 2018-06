Mondiali | l’Argentina passa il turno Ma lo spettacolo è sugli spalti | Maradona dalla

Mondiali - la notte folle dell’Argentina dopo aver scacciato le paure. E Leo Messi ringrazia il cielo : ‘Ci ha dato un’occasione’ : Gli ultimi sono rimasti barricati per ore nella curva del Krestovsky Stadium dopo il 2-1 di Argentina-Nigeria, mentre lo speaker li invitava sconsolato a lasciare l’impianto per la chiusura. E poi nella metro, mandata in tilt dai colpi dei tamburi, in strada fino a notte fonda, quando a San Pietroburgo il sole è sorto da un pezzo ed è già un altro giorno. Bandiere e magliette ovviamente, ma anche sciarpe, cappelli, parrucche, e canti a ...

Mondiali Russia 2018 – L’Argentina agli ottavi e Sampaoli gongola : “adesso viene il bello” : Il riscatto di Sampaoli: le parole del ct delL’Argentina dopo la vittoria contro la Nigeria che regala il passaggio agli ottavi di finale dei Mondiali-- Una vittoria importantissima e speciale, L’Argentina, grazie al gol di Rojo, può tornare a sorridere: il pass per gli ottavi di finale dei Mondiali di Russia 2018 è ormai in tasca. Adesso, bisogna resettare tutto, lasciarsi le critiche e le tensioni alle spalle e concentrarsi sul futuro, sulla ...

Mondiali - l’Argentina passa il turno. Messi : “Dio con noi - non ci ha lasciato” : Mondiali 2018- “Sapevo che Dio era con noi, e che non ci avrebbe lasciato fuori“: lo dice Lionel Messi, dopo la vittoria della Nigeria che qualifica l’Argentina agli ottavi. “La vittoria – ha aggiunto il 10 – è dedicata a tutta la nostra gente che era arrivata fin qui, per il loro sacrificio, e anche a tutta la gente che a casa ci e’ sempre stata vicina. Avevamo fiducia di poter vincere questa partita, ...

Mondiali Russia 2018 – L’Argentina si salva nel finale - Nigeria battuta al fotofinish : le FOTO più belle del match : Grazie al gol segnato da Rojo nel finale, l’Argentina stacca il pass per gli ottavi di finale dove affronterà la Francia L’Argentina batte 2-1 la Nigeria nel match valido per la terza giornata del Gruppo D dei Mondiali di Russia 2018 e si qualifica per gli ottavi di finale. Messi sblocca il risultato al 14′, Moses firma l’1-1 al 51′ su rigore. All’86’, Rojo firma la rete che dà la vittoria ...

Mondiali - altro che “biscotto” : le riserve della Croazia battono l’Islanda e regalano all’Argentina un Ottavo di finale pazzesco : Mondiali 2018- L’Argentina fa il miracolo e passa il turno: la squadra di Sampaoli (“defenestrato” dai suoi stessi giocatori dopo i risultati negativi) riesce a compiere il miracolo vincendo 2-1. Dopo il goal di Messi nel primo tempo, per la squadra argentina è buio totale. Pari su rigore al 50′ di Moses e varie occasioni per gli africani. All’88’ Rojo salva l’Argentina e incontrerà la Francia agli ...

L’Argentina ha eliminato la Nigeria e si è qualificata agli ottavi di finale dei Mondiali : Nell’ultimo turno del Gruppo D dei Mondiali di calcio, l’Argentina ha battuto 2-1 la Nigeria qualificandosi agli ottavi di finale, dove incontrerà la Francia, vincitrice del Gruppo C. L’altra nazionale qualificata del Gruppo D è la Croazia, che ha vinto The post L’Argentina ha eliminato la Nigeria e si è qualificata agli ottavi di finale dei Mondiali appeared first on Il Post.

Mondiali Russia 2018 - clamoroso rigore negato all’Argentina : il VAR penalizza la Nigeria [VIDEO] : L’arbitro Cakir non assegna un rigore solare alla Nigeria, l’Argentina dunque resta in corsa per la qualificazione agli ottavi negato un secondo rigore alla Nigeria, l’arbitro Cakir non se la sente di assegnare un altro penalty agli africani tenendo in corsa la Seleccion in questo finale di partita. Il braccio del difensore sudamericano pare nettissimo, ma il direttore di gara turco non assegna la massima punizione per via di ...

Mondiali Russia 2018 - Mascherano affossa Balogun e l’Argentina : Moses non sbaglia e pareggia su rigore [VIDEO] : Ingenuità di Mascherano, il centrocampista argentino stende in area Balogun e regala il rigore alla Nigeria: Moses batte Armani e fa 1-1 Si mette malissimo per l’Argentina, la Nigeria infatti trova il pareggio su rigore ed estromette momentaneamente la Seleccion dal Mondiale di Russia 2018. La responsabilità è tutta sulle spalle di Mascherano, che affossa Balogun in area e regala il penalty agli africani, abili a trasformare con Victor ...

Mondiali Russia 2018 - controllo splendido e diagonale perfido : Messi porta già in vantaggio l’Argentina [VIDEO] : Un quarto d’ora di gioco e l’Argentina è già in vantaggio, stop perfetto del numero dieci della Seleccion e conclusione precisa che non lascia scampo al portiere nigeriano L’Argentina è già in vantaggio, l’autore del gol non poteva che essere Lionel Messi. Dopo aver lasciato sola la sua Nazionale nel match contro la Croazia, la Pulce la riprende per mano e sigilla l’1-0 con un gol splendido. Lo stop al volo è ...

Mondiali 2018 - l’Argentina si qualifica agli ottavi di finale se… Tutte le combinazioni e i risultati utili contro la Nigeria : Questa sera (ore 20.00) l’Argentina si gioca il tutto per tutto ai Mondiali 2018 di calcio. L’Albiceleste è con le spalle al muro e non può più sbagliare: Leo Messi e compagni, infatti, hanno un solo punto in classifica e devono assolutamente battere la Nigeria per sperare di qualificarsi agli ottavi di finale. Il successo contro gli africani è l’unico modo che hanno i sudamericani per cercare di proseguire la propria avventura ...

Cosa deve fare l’Argentina per qualificarsi agli ottavi dei Mondiali : Messi e compagni obbligati a vincere, ma i soli tre punti potrebbero non bastare qualora l'Islanda ottenesse un successo contro la Croazia capolista. L'articolo Cosa deve fare l’Argentina per qualificarsi agli ottavi dei Mondiali è stato realizzato da Calcio e Finanza - Calcio e finanza: notizie e analisi sul business del calcio.

Mondiali 2018 - come sarebbero senza l’Argentina di Messi? : A poche ore dalla sfida tra Argentina e Nigeria ci si interroga su come potrebbe essere un Mondiale senza Leo Messi. L’Albiceleste e il suo campione sono sull’orlo del precipizio di una crisi profonda: «Messi è riuscito da solo a nascondere il declino del calcio argentino degli ultimi tempi» ha detto qualche giorno fa Osvaldo Ardiles, ex gloria della nazionale sudamericana, che qualcuno ricorda anche per la sua apparizione nel film “Fuga per la ...

Mondiali Russia 2018 – Chi è Franco Armani? Il jolly dell’Argentina di Sampaoli che avrebbe potuto scegliere… la Colombia : Dopo i disastri di Caballero nel match contro la Croazia, Sampaoli ha deciso di dare spazio a Franco Armani per il match contro la Nigeria Un errore madornale, una papera che non poteva passare inosservata. Caballero è diventato in pochi giorni l’emblema della disfatta dell’Argentina, il capro espiatorio a cui attribuire tutti i problemi di una Nazionale sull’orlo del baratro. AFP PHOTO / JUAN MABROMATA Per ripartire, Sampaoli ...