Mondiali | la Croazia sogna da big | “possiamo andare avanti”

Basket - Qualificazioni Mondiali 2019 : l’Italia può avvicinare la Cina - per la Croazia è un dentro o fuori : Domani sera torna in campo l’ItalBasket nella quinta giornata delle Qualificazioni ai Mondiali 2019. A Trieste gli azzurri sfideranno la Croazia in un match che può davvero essere decisivo in ottica futura per entrambe le squadre. Se da una parte c’è l’Italia che punta alla vittoria per avviCinare ulteriormente la rassegna iridata, dall’altra c’è una la Croazia che si gioca tutto in una sola partita, con la qualificazione al Mondiale ormai ...

Qualificazioni Mondiali 2019 : Italia-Croazia. Le chiavi tattiche per provare a domare Saric e Bogdanovic : Ricomincia domani sera, alle ore 20:45, l’avventura dell’Italia nelle Qualificazioni per i Mondiali del 2019 in Cina. L’avversaria che si presenterà all’Alma Arena (alias PalaTrieste) è la Croazia, che, a differenza della nazionale azzurra, è in grossi guai di classifica e rischia di essere eliminata già in questa prima fase. Per tale ragione, coach Drazen Anzulovic ha deciso di portare, tra i convocati, non meno di tre ...

Mondiali - Girone C e Girone D : agli ottavi - Argentina con la Francia - la Croazia con la Danimarca : tempo di definire il tabellone degli ottavi di finale: quattro giorni, dal lunedì al giovedì, in cui saranno stabilite le sedici squadre che daranno inizio alla fase ad eliminazione diretta dei ...

VIDEO/ Islanda Croazia (1-2) : highlights e gol. Badelj : avanti così! (Mondiali 2018 - gruppo D) : VIDEO Islanda Croazia (risultato finale 1-2): gli highlights e i gol della partita dei Mondiali 2018. I balcanici chiudono a punteggio pieno il gruppo D, i nord europei sono eliminati(Pubblicato il Wed, 27 Jun 2018 09:16:00 GMT)

Qualificazioni Mondiali 2019 : Italia-Croazia - presentazione e guida tv : ... la squadra partirà per Groningen, dove il primo luglio andrà in scena Paesi Bassi-Italia , ore 18, diretta Sky Sport HD, , che chiuderà la prima fase di qualificazione alla prossima Coppa del Mondo. ...

Video/ Islanda Croazia (1-2) : highlights e gol della partita (Mondiali 2018 - gruppo D) : Video Islanda Croazia (risultato finale 1-2): gli highlights e i gol della partita dei Mondiali 2018. I balcanici chiudono a punteggio pieno il gruppo D, i nord europei sono eliminati(Pubblicato il Wed, 27 Jun 2018 03:01:00 GMT)

PAGELLE/ Islanda Croazia (1-2) : i voti della partita (Mondiali 2018 gruppo D) : PAGELLE Islanda Croazia: i voti della partita che si è giocata per la terza giornata del gruppo D ai Mondiali 2018. Balcanici già agli ottavi e certi del primo posto nel girone(Pubblicato il Tue, 26 Jun 2018 22:38:00 GMT)

Mondiali Russia 2018 – L’Islanda ci prova ma la Croazia è imbattibile : le FOTO più belle del match : La Croazia sorride, Islanda ko nell’ultimo turno della fase a gironi dei Mondiali di Russia 2018: le FOTO più belle del match L’Islanda ci ha provato, oggi, a mettere i bastoni tra le ruote alla Croazia e cercare di ottenere un’importante vittoria che le avrebbe potuto regalare il passaggio agli ottavi di finale dei Mondiali di Russia 2018. Perisic e compagni, però, non hanno mai mollato, portando a casa una vittoria speciale, ...

Mondiali - altro che “biscotto” : le riserve della Croazia battono l’Islanda e regalano all’Argentina un Ottavo di finale pazzesco [GALLERY] : 1/39 AFP/LaPresse ...

Mondiali - altro che “biscotto” : le riserve della Croazia battono l’Islanda e regalano all’Argentina un Ottavo di finale pazzesco : Mondiali 2018- L’Argentina fa il miracolo e passa il turno: la squadra di Sampaoli (“defenestrato” dai suoi stessi giocatori dopo i risultati negativi) riesce a compiere il miracolo vincendo 2-1. Dopo il goal di Messi nel primo tempo, per la squadra argentina è buio totale. Pari su rigore al 50′ di Moses e varie occasioni per gli africani. All’88’ Rojo salva l’Argentina e incontrerà la Francia agli ...

Diretta/ Islanda Croazia Mondiali 2018 (risultato finale 1-2) streaming video e tv : La decide Perisic al 90' : Diretta Islanda Croazia, streaming video e tv: probabili formazioni, quote, orario e risultato live. Balcanici già certi del primo posto, islandesi a caccia degli ottavi ai Mondiali 2018(Pubblicato il Tue, 26 Jun 2018 21:47:00 GMT)

Islanda-Croazia 1-2 - Mondiali 2018 : risultato e cronaca in diretta live : Una Croazia già qualificata, ma comunque alla caccia dell’en plain di vittorie, impresa mai riuscita ai biancorossi in un mondiale, affronta l’Islanda che è alla disperata caccia dei tre punti. La sconfitta con la Nigeria infatti ha complicato i piani dei vichinghi, la cui qualificazione ora è appesa a un filo. Una vittoria questa sera infatti potrebbe anche non bastare.--Islanda-Croazia 1-2 tabellino: MARCATORI: st 7' Badelj, 30' G. ...

Diretta/ Islanda Croazia Mondiali 2018 (risultato live 1-1) streaming video e tv : Pareggia Sigurdsson su rigore : Diretta Islanda Croazia, streaming video e tv: probabili formazioni, quote, orario e risultato live. Balcanici già certi del primo posto, islandesi a caccia degli ottavi ai Mondiali 2018(Pubblicato il Tue, 26 Jun 2018 21:28:00 GMT)

Mondiali Russia 2018 – Che ‘sventola’ sugli spalti : Ivana Knöll - la Croazia ha un motivo in più per far bene [GALLERY] : Ivana Knoll: la Croazia ha un motivo in più per far bene ai Mondiali di Russia 2018 La Croazia ha già in tasca il pass per gli ottavi di finale dei Mondiali di Russia 2018, ma vuole chiudere al meglio la fase a gironi della rassegna iridata, portandosi a casa anche la vittoria contro l’Islanda. Tanti i motivi che spingono i croati a far bene, questa sera, tra questi anche una sensuale e affascinante tifosa: Ivana Knoll, danzatrice del ...