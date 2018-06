Mondiali | incredibile in Egitto | aperta inchiesta su eliminazione

L’incredibile ipotesi che spaventa gli inglesi : Harry Kane potrebbe dire addio ai Mondiali prima della fine di Russia 2018 : Harry Kane potrebbe essere costretto a tornare in Inghilterra da un momento all’altro, la macabra ipotesi che potrebbe avverarsi per l’attuale capocannoniere dei Mondiali di Russia 2018 La qualificazione dell’Inghilterra agli ottavi di finale dei Mondiali di Russia 2018 è cosa fatta. Insieme al Belgio, che la squadra di Southgate affronterà domani, gli inglesi si trovano in testa alla classifica del girone G a punteggio pieno. ...

Russia 2018 - record storico per l’Egitto : scende in campo El Hadary ma l’età è incredibile - è il più vecchio calciatore di tutti i tempi ai Mondiali : Mondiali Russia 2018- Il portiere dell’Egitto che sta affrontando l’Arabia Saudita nel match della terza giornata del girone A dei Mondiali è Essam El Hadary. L’estremo difensore dei Faraoni, 45 anni e 6 mesi diventa il calciatore più anziano di sempre ad aver giocato ai Mondiali. Il precedente primato era di un altro portiere, il colombiano Faryd Mondragon, che a Brasile 2014 scese in campo all’età di 43 anni e tre ...

Mondiali Russia 2018 - l’incredibile ‘trucco’ dei colombiani per introdurre alcool [VIDEO] : I Mondiali in Russia stanno regalando grosse emozioni e colpi di scena. Tanto spettacolo in campo, ma non solo: ad attirare l’attenzione, in particolar modo, è ciò che accade in tribuna e fuori dagli stadi. Occhi puntatissimi quindi sui tifosi, un gruppo di fan colombiani ha trovato un incredibile stratagemma per introdurre alcool allo stadio, nonostante sia vietato. Binocolo finto e copri lenti che diventano bicchierini per shottini. Un video ...

VIDEO Germania-Messico 0-1 - highlights Mondiali 2018 : le immagini dell’incredibile successo dei centroamericani contro i teutonici : Non era mai successo che la Germania venisse sconfitta del Messico in un incontro ufficiale. Ebbene, quest’oggi, a Mosca, nell’esordio ai Mondiali 2018 in Russia, i detentori del titolo iridato sono stati sconfitti dai centroamericani. Un gol di Hirving Lozano al 35′ ha deciso la sfida. Un incontro scoppiettante, con tante occasioni da una parte e dall’altra. Riviviamo dunque il primo incontro valido per il gruppo F della ...

L'incredibile stratagemma del tifoso peruviano ingrassato di 25 chili per andare ai Mondiali : Follie (o romanticismi) Mondiali direttamente dal Perù. Un giovane tifoso biancorosso ha deciso di ingrassare di ben 25 chili pur di poter acquistare un biglietto e vedere la sua nazionale dal vivo ai Mondiali di calcio. Un evento che non si registrava da ormai 36 anni.E tra i tifosi seduti sugli spalti della partita contro la Danimarca, terzo incontro della giornata odierna, ci sarà proprio lui, Miguel F. Il cognome non l'ha ...

Mondiali Russia 2018 - che sfortuna per la Polonia : incredibile infortunio occorso a Glik : Kamil Glik si appresta a saltare il Mondiale russo a causa di un infortunio occorsogli goffamente durante un allenamento con la Polonia Mondiali Russia 2018, Kamil Glik probabilmente non ci sarà. Il capitano della Polonia si è infortunato durante un allenamento in maniera davvero maldestra. Ricadendo da una rovesciata, il difensore centrale del Monaco, ha sbattuto con la spalla provocandosi dei danni al legamento. Si parla già del suo forfait ...

Hockey - Mondiali 2018 : incredibile Svizzera! Fa fuori il Canada e vola in finale con la Svezia : Saranno Svezia e Svizzera a giocarsi la finale dei Mondiali di Hockey su ghiaccio in Danimarca. Un epilogo a sorpresa, non tanto per gli scandinavi, che comunque hanno regolato gli Stati Uniti con un secco 6-0, quanto per gli elvetici, che hanno proseguito la loro incredibile cavalcata eliminando il favoritissimo Canada in una semifinale da batticuore. Il successo della Svezia contro gli Stati Uniti è stato nettissimo, senza appello. Gli ...