Mondiali | il Ct della Colombia | “ottimisti | ottavi possibili”

PAGELLE / Corea del Sud-Germania (2-0) : i voti della partita (Mondiali 2018 - girone F) : PAGELLE Corea del Sud-Germania (2-0): i voti della partita dei Mondiali 2018. Clamorosa eliminazione dei campioni in carica, che perdono l'ultima partita del girone e vanno a casa(Pubblicato il Wed, 27 Jun 2018 18:48:00 GMT)

Mondiali : clamorosa eliminazione della Germania. Merkel : “che tristezza” : “Non il nostro Mondiale – che tristezza! Verranno altri tornei in cui esulteremo“. Così su Twitter il portavoce della cancelliera tedesca Angela Merkel, Steffen Seibert, commentando l’eliminazione della Germania dai Mondiali di calcio a seguito della sconfitta nella partita con la Corea del Sud disputata a Kazan. L'articolo Mondiali: clamorosa eliminazione della Germania. Merkel: “che tristezza” sembra essere ...

Mondiali 2018 Russia - il messicano Gallardo riceve l'ammonizione più veloce della storia dopo 13 secondi : ... allora ognuno è pronto a sacrificarsi pur di finire nel novero delle curiosità che ci ha offerto in tutte le sue edizioni la Coppa del Mondo. Per maggiori informazioni chiedere a Jesus Gallardo , ...

Mondiali Russia 2018 - la lezione di sportività della Corea e dei suoi tifosi : una perla in mezzo a troppi ‘biscotti’ : La Corea del sud è stata eliminata dai Mondiali di Russia nonostante l’uscita a testa altissima contro la Germania In un Mondiale nel quale stiamo assistendo a diverse ‘favole’, quest’oggi dobbiamo per forza di cose rendere onore alla Corea del sud. La squadra del fenomeno Son, oltre a far sghignazzare noi italiani per l’eliminazione della Germania, ha dato una lezione di sportività a tutto il mondo. Una lezione che sembrerebbe ovvia, ma che ...

PAGELLE / Messico Svezia (0-3) : i voti della partita (Mondiali 2018 - girone F) : PAGELLE Messico Svezia (0-3): i voti della partita dei Mondiali 2018. Gli scandinavi vincono partita e girone arrivando agli ottavi dei Mondiali 2018, qualificata anche la Tricolor(Pubblicato il Wed, 27 Jun 2018 18:39:00 GMT)

Dall'abolizione dei vitalizi all'eliminazione della Germania ai Mondiali. Di cosa parlare a cena : Beh, qui si parlava giorni fa di proroghe e rinvii e quindi eccoci subito a proporre all'attenzione di tutte le cene di questa sera non un fatto avvenuto ma un fatto che sarebbe potuto avvenire e forse non è avvenuto, insomma, a meno di convocazioni improvvise e molto serali del Consiglio dei minist

Le homepage dei giornali tedeschi dopo l’uscita della Germania dai Mondiali : Si parla di «disgrazia storica» e Germania «a terra» e ci si chiede già che ne sarà dell'allenatore Joachim Löw. The post Le homepage dei giornali tedeschi dopo l’uscita della Germania dai Mondiali appeared first on Il Post.

Mondiali 2018 Russia - dalla guerra a capitano della Serbia : Kolarov nel mito di Mihajlovic : Scappato dalle bombe, per essere come Miha. La Serbia nel cuore, una guerra e l'orgoglio di mamma e papà. Kolarov gol, subito. Contro la Costa Rica e su una punizione perfetta di cui uno come Sinisa ...

Mondiali Russia 2018 - clamorosa eliminazione della Germania : i tedeschi perdono contro la Corea e tornano a casa : La Germania campione in carica è fuori dal Mondiale. Se l’Argentina ha scacciato i suoi incubi, quelli dei tedeschi si sono concretizzati e hanno preso le sembianze della Corea del Sud. La squadra di Loew viene eliminata dalla competizione russa per mano degli asiatici, che si impongono con un incredibile 2 a 0, relegando la Germania all’ultimo posto nel girone. I tedeschi fanno quindi tutto con le loro mani, nonostante l’altra ...

Pagelle/ Corea del Sud-Germania : i voti della partita (Mondiali 2018 - girone F - primo tempo) : Pagelle Corea del Sud-Germania: i voti della partita con i migliori e i peggiori in campo oggi alla Kazan Arena per il girone F dei Mondiali 2018 di russia.(Pubblicato il Wed, 27 Jun 2018 17:24:00 GMT)

Pagelle/ Messico Svezia : i voti della partita (Mondiali 2018 - girone F - primo tempo) : Pagelle Messico Svezia: i voti della partita, con i migliori e i peggiori oggi in campo a Ekaterinburg. valida per il girone F ai Mondiali 2018 di Russia. (Pubblicato il Wed, 27 Jun 2018 17:04:00 GMT)

Mondiali 2018 Russia - Rojo segna : il boato della redazione sulla tv argentina è pazzesco. IL VIDEO : Il tema trattato nell'edizione "Minuto a Minuto" è l'economia: "L'aumento del dollaro ha già fatto impennare i prezzi" nello schermo alle loro spalle. Tema serio, poi il boato dalla redazione messa ...

Mondiali 2018 Russia - luci e ombre della Germania di Löw : Al novantatreesimo minuto di gioco di una partita che stava complicando tremendamente il Mondiale della Germania , è diventato improvvisamente chiaro che in mezzo a quel caso un giocatore, Toni Kroos,...

Risultati Mondiali 2018/ Classifica dei gironi E-F - diretta gol live score : la striscia della Germania : Risultati Mondiali 2018, Classifica dei gironi E-F, diretta gol live score delle partite in programma oggi 27 giugno. Brasile e Germania in campo per match decisivi(Pubblicato il Wed, 27 Jun 2018 11:48:00 GMT)