Mondiali | Gruppo F | quote Corea del Sud-Germania e Messico-Svezia

VIDEO/ Islanda Croazia (1-2) : highlights e gol. Badelj : avanti così! (Mondiali 2018 - gruppo D) : VIDEO Islanda Croazia (risultato finale 1-2): gli highlights e i gol della partita dei Mondiali 2018. I balcanici chiudono a punteggio pieno il gruppo D, i nord europei sono eliminati(Pubblicato il Wed, 27 Jun 2018 09:16:00 GMT)

Probabili formazioni/ Corea del Sud Germania : quote - le novità live (Mondiali 2018 - gruppo F) : Probabili formazioni Corea del Sud Germania: le quote e le ultime novità live sugli schieramenti delle due squadre. Qualche defezione nei tedeschi, Joachim Loew ha dubbi sulle sostituzioni(Pubblicato il Wed, 27 Jun 2018 08:10:00 GMT)

Probabili formazioni/ Messico Svezia : quote - le novità live (Mondiali 2018 - gruppo F) : Probabili formazioni Messico Svezia: le quote e le ultime novità live sugli schieramenti delle due nazionali. I due Commissari Tecnici dovrebbero confermare gli 11 visti nell'ultima sfida(Pubblicato il Wed, 27 Jun 2018 08:00:00 GMT)

Video/ Nigeria Argentina (1-2) : highlights e gol della partita (Mondiali 2018 gruppo D) : Video Nigeria Argentina (risultato finale 1-2): gli highlights e i gol della partita dei Mondiali 2018. La Seleccion vince a tre minuti dal 90' e si qualifica agli ottavi di finale(Pubblicato il Wed, 27 Jun 2018 03:07:00 GMT)

Video/ Danimarca Francia (0-0) : highlights della partita (Mondiali 2018 gruppo C) : Video Danimarca Francia (risultato live 0-0): gli highlights della partita dei Mondiali 2018 che ha chiuso il gruppo C. E' il primo pareggio a reti bianche in tutto il torneo(Pubblicato il Wed, 27 Jun 2018 03:03:00 GMT)

Mondiali Russia 2018 - le combinazioni del Gruppo F : la Germania passa se… : Ultimo turno fondamentale per decidere le due squadre che passeranno il turno nel Gruppo F, ecco tutte le combinazioni relative alla Germania Messico sei punti, Svezia e Germania tre, Corea zero. La situazione del Gruppo F è alquanto caotica ad una giornata dalla fine, quella decisiva per individuare le due squadre che passeranno agli ottavi. I tedeschi si preparano ad affrontare la Corea, mentre svedesi e messicani si sfideranno per provare a ...

Mondiali Russia 2018 - le combinazioni del Gruppo E : il Brasile passa agli ottavi se… : Domani si giocano le ultime due sfide del girone del Brasile, tutto aperto per tre squadre: ecco tutte le combinazioni Brasile e Svizzera a quota 4, Serbia a 3 e Costa Rica a 0. E’ questa la situazione del Gruppo E ad una giornata dal termine, con i costaricensi ormai fuori dai giochi. Scontro diretto tra verdeoro e serbi, mentre gli elvetici avranno il compito più facile perché affronteranno gli uomini di Oscar Ramirez. Tutte le ...

PAGELLE/ Islanda Croazia (1-2) : i voti della partita (Mondiali 2018 gruppo D) : PAGELLE Islanda Croazia: i voti della partita che si è giocata per la terza giornata del gruppo D ai Mondiali 2018. Balcanici già agli ottavi e certi del primo posto nel girone(Pubblicato il Tue, 26 Jun 2018 22:38:00 GMT)

Pagelle/ Nigeria Argentina : i voti della partita (Mondiali 2018 gruppo D - primo tempo) : Pagelle Nigeria Argentina: i voti della partita che si è giocata per la terza giornata del gruppo D ai Mondiali 2018. Albiceleste a rischio eliminazione, Super Aquile con grandi speranze(Pubblicato il Tue, 26 Jun 2018 21:01:00 GMT)

Pagelle/ Islanda Croazia : i voti della partita (Mondiali 2018 gruppo D - primo tempo) : Pagelle Islanda Croazia: i voti della partita che si è giocata per la terza giornata del gruppo D ai Mondiali 2018. Balcanici già agli ottavi e certi del primo posto nel girone(Pubblicato il Tue, 26 Jun 2018 20:57:00 GMT)

Classifiche Mondiali 2018 : i risultati delle partite. Uruguay primo nel Gruppo A davanti alla Russia - la Spagna beffa il Portogallo : I Mondiali 2018 di calcio si disputeranno in Russia dal 14 giugno al 15 luglio. Un mese intero di partite e di grande spettacolo, tanta adrenalina e grandi incontri tra i migliori campioni di tutto il Pianeta che si daranno battaglia per la conquista del titolo più prestigioso e ambito. La fase a gironi prevede 8 gruppi da 4 squadre ciascuno che si affronteranno tra loro in una partita unica: le prime due classificate di ogni raggruppamento ...