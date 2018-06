Mondiali | clamorosa eliminazione della Germania Merkel | “che tristezza”

Mondiali 2018 - clamorosa eliminazione : fuori la Germania - la kabala si conferma : Per il terzo mondiale consecutivo i campioni in carica escono al girone eliminatorio. Dopo Italia e Spagna tocca alla Germania. La Germania perde 2 a 0 con la Corea del Sud nel match della terza giornata...

Mondiali Russia 2018 - clamorosa eliminazione della Germania : i tedeschi perdono contro la Corea e tornano a casa : La Germania campione in carica è fuori dal Mondiale. Se l’Argentina ha scacciato i suoi incubi, quelli dei tedeschi si sono concretizzati e hanno preso le sembianze della Corea del Sud. La squadra di Loew viene eliminata dalla competizione russa per mano degli asiatici, che si impongono con un incredibile 2 a 0, relegando la Germania all’ultimo posto nel girone. I tedeschi fanno quindi tutto con le loro mani, nonostante l’altra ...

Mondiali 2018 - Corea del Sud-Germania : asiatici ancora in corsa - teutonici per evitare una clamorosa eliminazione : Domani, mercoledì 27 giugno altri due raggruppamenti dei Mondiali di calcio si concluderanno ed emetteranno i loro verdetti. Nel Girone F a Kazan alle ore 16.00 si disputerà Corea del Sud-Germania: entrambe le squadre, sulla carta sono ancora in corsa per la qualificazione agli ottavi. La Corea del Sud deve vincere con due gol di scarto e sperare che la Svezia perda, combinazione poco realistica, ma per quanto abbiamo visto in questa rassegna, ...

Mondiali 2018 - Germania-Svezia 2-1 : Kroos-gol - clamorosa rimonta al 95'! : SOCHI , Russia, - È umana, ha le sue paure e può pure gettare la spugna anche se dalla sua parte ha il pronostico che gli sorride a bocca spalancata. La Germania vince all'ultimo respiro , 95'!, con ...

Mondiali 2018 - Marocco-Iran 0-1 : che impresa Iran! Clamorosa autorete marocchina al 94’ : Strepitosa vittoria dell’Iran per 1-0 sul Marocco: un’autorete al 94′ decide l’incontro. Iraniani in testa al girone in attesa di Portogallo-Spagna di questa sera. Seconda gara in programma oggi, al Krestovsky Stadium di San Pietroburgo si affrontano Marocco e Iran, per la prima volta in una gara ufficiale. Partita inaugurale del Gruppo B, valida per la fase a gironi dei Mondiali 2018: le due squadre non sono favorite per il passaggio del ...