Mondiali 2018 Russia | dalla guerra a capitano della Serbia | Kolarov nel mito di Mihajlovic

Mondiali 2018 - Messico-Svezia 0-3; Corea del Sud-Germania 2-0 : MOSCA - Sulla spalla di Hummels , contro i guanti di Cho dopo i gol di Kim e Son , si consuma l'eliminazione della Germania dal Mondiale . Anche i tedeschi hanno così la loro Corea del Sud nella loro ...

VIDEO Highlights Messico-Svezia 0-3 - Mondiali 2018 : i Vichinghi vincono il girone - la Tricolor si salva : La Svezia ha travolto il Messico per 3-0 ai Mondiali 2018 di calcio e si è qualificata agli ottavi di finale da prima del girone. I Vichinghi si sono imposti con autorevolezza contro una Tricolor in grande difficoltà che però prosegue l’avventura iridata grazie alla sconfitta della Germania contro la Corea del Sud. Di seguito il VIDEO con gli Highlights di Messico-Svezia. Foto: Paolo Bona Shutterstock.com Clicca qui ...

VIDEO Corea del Sud-Germania 2-0 - gli highlights : i tedeschi eliminati dai Mondiali 2018! : La Germania è stata eliminata dai Mondiali 2018 di calcio! Questa è la grande notizia del giorno. I Campioni del Mondo si sono suicidati contro la Corea del Sud: bastava una vittoria contro la modesta compagine asiatica e invece i tedeschi sono stati travolti 2-0 nel recupero, incappando nella prima storica eliminazione al girone. Un contraccolpo pesantissimo per gli uomini di Low, un tonfo davvero inatteso: la sconfitta all’esordio contro ...

Corea del Sud-Germania 2-0 - Mondiali 2018 : disfatta tedesca! La Corea firma l’impresa ed elimina i campioni del mondo! : Clamoroso a Kazan! Quello che sembrava impensabile fino a poche settimane fa è accaduto: la Germania campione del mondo in carica, imbattibile fino all’inizio di questo Mondiale, saluta la Russia con anticipo. Serviva una vittoria alla squadra di Loew contro la Corea del Sud e invece è arrivata una tremenda sconfitta per 2-0. Una beffa, perché la contemporanea vittoria per 3-0 della Svezia sul Messico aveva fatto in modo che ai tedeschi ...

Mondiali 2018 - clamorosa eliminazione : fuori la Germania - la kabala si conferma : Per il terzo mondiale consecutivo i campioni in carica escono al girone eliminatorio. Dopo Italia e Spagna tocca alla Germania. La Germania perde 2 a 0 con la Corea del Sud nel match della terza giornata...

Mondiali Russia 2018 - clamorosa eliminazione della Germania : i tedeschi perdono contro la Corea e tornano a casa : La Germania campione in carica è fuori dal Mondiale. Se l’Argentina ha scacciato i suoi incubi, quelli dei tedeschi si sono concretizzati e hanno preso le sembianze della Corea del Sud. La squadra di Loew viene eliminata dalla competizione russa per mano degli asiatici, che si impongono con un incredibile 2 a 0, relegando la Germania all’ultimo posto nel girone. I tedeschi fanno quindi tutto con le loro mani, nonostante l’altra ...

Mondiali Russia 2018 - ecco il nuovo TABELLONE : adesso quest’incredibile Svezia può vedere da vicino la Semifinale!!! : Il nuovo TABELLONE dei Mondiali di Russia 2018 è davvero clamoroso: con l’eliminazione della Germania, la Svezia si conferma ammazza-grandi. Gli svedesi, infatti, durante le qualificazioni avevano già fatto fuori l’Olanda (semifinalista ai Mondiali 2014) nel girone e poi l’Italia agli spareggi. adesso hanno mandato a casa addirittura la Germania Campione del Mondo, e hanno vinto il Gruppo F classificandosi al primo posto. La ...

Mondiali Russia 2018 : Messico-Svezia 0-3. Scandinavi primi - passa anche El Tricolor : Emozioni uniche, finale palpitante, una squadra che ha ribaltato tutti gli scenari, l’altra che era con la testa a chilometri e chilometri di distanza dal campo. Si chiude con un clamoroso colpo di scena il Girone F del Mondiale di calcio di Russia 2018: all’Ekaterinburg Arena la Svezia batte 3-0 il Messico e si prende, a quota 6 punti, la prima piazza nel raggruppamento. passa anche El Tricolor: con la testa e le orecchie verso ...