Mondiali 2018 Russia | criminale o lottatore? Mitrovic ha scelto il calcio | e la sua Serbia

Mondiali Russia 2018 - Cuper lascia la panchina dell’Egitto : decisione arrivata dopo la rassegna iridata : Conclusa con tre sconfitte la rassegna iridata, Hector Cuper ha deciso di lasciare la panchina dell’Egitto Hector Cuper al passo d’addio da ct dell’Egitto. La decisione arriva al termine dell’esperienza ai Mondiali di Russia dove la Nazionale dei ‘faraoni’ ha chiuso il suo girone all’ultimo posto con un bilancio di 3 sconfitte (1-0 contro l’Uruguay, 3-1 con la Russia e 2-1 contro l’Arabia ...

Corea del Sud-Germania - Mondiali 2018 : formazioni ufficiali e partita in diretta live : Corea Sud-Germania, gruppo F Mondiale Russia 2018: cronaca in diretta live con formazioni ufficiali, risultato, pagelle, tabellino e sintesi.

Messico-Svezia - Mondiali 2018 : formazioni ufficiali e partita in diretta live : Messico-Svezia, gruppo F Mondiale Russia 2018: cronaca in diretta live con formazioni ufficiali, risultato, pagelle, tabellino e sintesi.

Mondiali 2018 Russia - luci e ombre della Germania di Löw : Al novantatreesimo minuto di gioco di una partita che stava complicando tremendamente il Mondiale della Germania , è diventato improvvisamente chiaro che in mezzo a quel caso un giocatore, Toni Kroos,...

Mondiali 2018 : Serbia-Brasile in TV e in streaming : Chi vince passa agli ottavi, chi perde va fuori The post Mondiali 2018: Serbia-Brasile in TV e in streaming appeared first on Il Post.

Mondiali 2018 : Messico-Svezia in TV e in streaming : La Svezia cerca di superare la Germania, il Messico può passare agli ottavi da prima del girone The post Mondiali 2018: Messico-Svezia in TV e in streaming appeared first on Il Post.

Mondiali 2018 : Corea del Sud-Germania in TV e in streaming : Nel Gruppo F è ancora tutto aperto e la Germania deve restare sopra la Svezia The post Mondiali 2018: Corea del Sud-Germania in TV e in streaming appeared first on Il Post.

Mondiali Russia 2018 – Argentina - l’allenatore è Messi! Il labiale inchioda Sampaoli : “che faccio - metto Aguero?” [VIDEO] : Un labiale del finale di partita fra Nigeria e Argentina inchioda Sampaoli: il coach dell’Albiceleste chiede il permesso a Messi per fare entrare Aguero Nonostante l’Argentina abbia passato il girone, le polemiche in casa Albiceleste non tendono a placarsi. A finire nel mirino della critica è Sampaoli, l’allenatore. Allenatore? Sembra che i calciatori tendano a non seguire più la voce del proprio coach. Sampaoli sarebbe seduto ...

Mondiali Russia 2018 : le partite di oggi di Coppa del Mondo in Tv e streaming : Scopriamo orari e canali di messa in onda dei 4 match in programma oggi: Messico-Svezia, Corea del sud-Germania, Serbia-Brasile e Svizzera-Costa Rica.

Mondiali 2018 - la qualificazione della Germania vale 1 - 17 : TORINO - Ora la Germania può centrare gli ottavi di finale, dopo la grande paura e l'eliminazione sfiorata, nell'ultima giornata del gruppo F, contro una Corea del Sud quasi fuori dal Mondiale. Nelle ...