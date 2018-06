Mondiali 2018 | partite e risultati di oggi 27 giugno

Calendario Mondiali 2018/ Gironi E-F : gli orari tv delle partite in programma oggi (27 giugno) : Calendario Mondiali 2018: orari tv delle partite in programma oggi, mercoledi 27 giugno per i Gironi E e F. Attenzione oggi al Brasile di Neymar.(Pubblicato il Wed, 27 Jun 2018 05:00:00 GMT)

Video/ Nigeria Argentina (1-2) : highlights e gol della partita (Mondiali 2018 gruppo D) : Video Nigeria Argentina (risultato finale 1-2): gli highlights e i gol della partita dei Mondiali 2018. La Seleccion vince a tre minuti dal 90' e si qualifica agli ottavi di finale(Pubblicato il Wed, 27 Jun 2018 03:07:00 GMT)

Video/ Australia Perù (0-2) : highlights e gol della partita (Mondiali 2018 - girone C) : Video Australia Perù (risulato finale 2-0): highlights e gol della partita, valida per il girone C ai Mondiali 2018. Gli aussie e gli Incas fuori dalla coppa.(Pubblicato il Wed, 27 Jun 2018 03:05:00 GMT)

Video/ Danimarca Francia (0-0) : highlights della partita (Mondiali 2018 gruppo C) : Video Danimarca Francia (risultato live 0-0): gli highlights della partita dei Mondiali 2018 che ha chiuso il gruppo C. E' il primo pareggio a reti bianche in tutto il torneo(Pubblicato il Wed, 27 Jun 2018 03:03:00 GMT)

Video/ Islanda Croazia (1-2) : highlights e gol della partita (Mondiali 2018 - gruppo D) : Video Islanda Croazia (risultato finale 1-2): gli highlights e i gol della partita dei Mondiali 2018. I balcanici chiudono a punteggio pieno il gruppo D, i nord europei sono eliminati(Pubblicato il Wed, 27 Jun 2018 03:01:00 GMT)

Mondiali Russia 2018 - lo strano caso di Rojo : riserva di Mou - eroe dell'Argentina : Messi e Rojo, nient'altro che un deja-vu per l'Argentina finalmente in corsa al Mondiale in Russia. Confinata nelle retrovie del gruppo D a 90' dal termine della fase a gironi, l' Albiceleste la ...

Mondiali Russia 2018 - Messi ringrazia… il cielo : “Dio è con noi - sapevo che non avrebbe lasciato fuori” : Dopo la vittoria ottenuta contro la Nigeria, Messi ha espresso la sua soddisfazione per aver ottenuto la qualificazione agli ottavi L’Argentina si salva e vola agli ottavi di finale di Russia 2018. L’Albiceleste soffre ma alla fine batte 2-1 la Nigeria, salendo a 4 punti e conquistando il secondo posto nel Gruppo D alle spalle della Croazia, prima a quota 9 dopo il successo per 2-1 sull’Islanda. AFP PHOTO / OLGA ...

Mondiali 2018 Russia - Messi carica l'Argentina nel tunnel : un discorso... da Re : Dieci secondi di discorso possono bastare se parla il Re. El Diez arringa l'Argentina, i titolari ascoltano. In una Nazionale sostanzialmente ammutinata, emerge il campione che comanda e guida i ...

Mondiali Russia 2018; Maradona - 12° uomo dell'Argentina. Le foto dello show sugli spalti con la Nigeria : Accolto come un re dai tifosi argentini, Diego Armando Maradona ha seguito la decisiva partita contro la Nigeria con la solita grande intensità. Salvo poi schiacciare un pisolino e scatenarsi con un ...

Mondiali Russia 2018 - le combinazioni del Gruppo F : la Germania passa se… : Ultimo turno fondamentale per decidere le due squadre che passeranno il turno nel Gruppo F, ecco tutte le combinazioni relative alla Germania Messico sei punti, Svezia e Germania tre, Corea zero. La situazione del Gruppo F è alquanto caotica ad una giornata dalla fine, quella decisiva per individuare le due squadre che passeranno agli ottavi. I tedeschi si preparano ad affrontare la Corea, mentre svedesi e messicani si sfideranno per provare a ...

Mondiali Russia 2018 – Sampaoli zimbello del web : lui esulta ma nessuno lo calcola [VIDEO] : Sampaoli e quella triste esultanza al gol di Rojo: il ct dell’Argentina zimbello del web, nessuno lo calcola dopo la vittoria sulla Nigeria e il passaggio del turno ai Mondiali di Russia 2018 Aria tesa e gelida all’interno degli spogliatoi dell’Argentina: dopo il ko dell’albiceleste contro la Croazia, che ha messo a rischio il passaggio della squadra argentina agli ottavi di finale dei Mondiali di Russia 2018, infinite ...

Mondiali Russia 2018 - malore per Maradona nell’intervallo di Argentina-Nigeria : immagini shock [VIDEO] : Al termine del primo tempo, Diego Armando Maradona ha avuto un piccolo malore ed è stato trasportato all’interno del suo box malore per Diego Armando Maradona durante l’intervallo di Nigeria-Argentina, ‘El Diez’ infatti è stato trasportato a spalla all’interno del suo box dove è stato fatto accomodare su una poltrona. Tanto dolore, come ha tradito il suo volto, ma anche tanta voglia di sostenere la propria ...

Mondiali Russia 2018 - le combinazioni del Gruppo E : il Brasile passa agli ottavi se… : Domani si giocano le ultime due sfide del girone del Brasile, tutto aperto per tre squadre: ecco tutte le combinazioni Brasile e Svizzera a quota 4, Serbia a 3 e Costa Rica a 0. E’ questa la situazione del Gruppo E ad una giornata dal termine, con i costaricensi ormai fuori dai giochi. Scontro diretto tra verdeoro e serbi, mentre gli elvetici avranno il compito più facile perché affronteranno gli uomini di Oscar Ramirez. Tutte le ...

Ottavi di finale - Mondiali Russia 2018/ Tabellone accoppiamenti dopo la qualificazione dell'Argentina : Mondiali Russia 2018, verso gli Ottavi di finale: il quadro dopo la qualificazione dell'Argentina, Tabellone potenzialmente sbilanciato, occasione per la Spagna? Le prime qualificate sono state dunque Uruguay, Russia, Spagna, Portogallo, Francia, Danimarca, Croazia ed Argentina, ovvero ben 6 europee e 2 sudamericane, in una gerarchia del calcio Mondiale estremamente conservatrice che anche questa volta sbarra le strade alle forze ...