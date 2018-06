Mondiali 2018 | la Germania è fuori Avanti Svezia e Messico

Mondiali Russia 2018 - clamorosa eliminazione della Germania : i tedeschi perdono contro la Corea e tornano a casa : La Germania campione in carica è fuori dal Mondiale. Se l’Argentina ha scacciato i suoi incubi, quelli dei tedeschi si sono concretizzati e hanno preso le sembianze della Corea del Sud. La squadra di Loew viene eliminata dalla competizione russa per mano degli asiatici, che si impongono con un incredibile 2 a 0, relegando la Germania all’ultimo posto nel girone. I tedeschi fanno quindi tutto con le loro mani, nonostante l’altra ...

Mondiali Russia 2018 - ecco il nuovo TABELLONE : adesso quest’incredibile Svezia può vedere da vicino la Semifinale!!! : Il nuovo TABELLONE dei Mondiali di Russia 2018 è davvero clamoroso: con l’eliminazione della Germania, la Svezia si conferma ammazza-grandi. Gli svedesi, infatti, durante le qualificazioni avevano già fatto fuori l’Olanda (semifinalista ai Mondiali 2014) nel girone e poi l’Italia agli spareggi. adesso hanno mandato a casa addirittura la Germania Campione del Mondo, e hanno vinto il Gruppo F classificandosi al primo posto. La ...

Mondiali Russia 2018 : Messico-Svezia 0-3. Scandinavi primi - passa anche El Tricolor : Emozioni uniche, finale palpitante, una squadra che ha ribaltato tutti gli scenari, l’altra che era con la testa a chilometri e chilometri di distanza dal campo. Si chiude con un clamoroso colpo di scena il Girone F del Mondiale di calcio di Russia 2018: all’Ekaterinburg Arena la Svezia batte 3-0 il Messico e si prende, a quota 6 punti, la prima piazza nel raggruppamento. passa anche El Tricolor: con la testa e le orecchie verso ...

Pagelle Germania-Corea del Sud - Mondiali 2018 : 0-2. Kim Young-Gwon e Son Heung-Min mandano i tedeschi all’inferno! : CLICCA QUI PER IL LIVE DI COREA DEL SUD-GERMANIA L’incredibile è avvenuto! La Germania è fuori dai Mondiali! La squadra del CT Loew perde 2-0 contro una Corea del Sud coriacea e generosa che voleva chiudere in maniera dignitosa, e ci riesce. I campioni del mondo in carica giocano un primo tempo davvero sotto tono, mentre nella ripresa si svegliano tardi, attaccando alla disperata e, quasi mai, in maniera corale. Di occasioni vere e proprio ...

Mondiali Russia 2018 - incredibile a Kazan : la Corea del Sud schianta la Germania 2-0 - crucchi eliminati ai gironi per la prima volta nella storia : incredibile ma vero ai Mondiali di Russia 2018: una straordinaria e commovente Corea del Sud, già aritmeticamente eliminata dal torneo, ha battuto i Campioni del Mondo in carica della Germania vincendo 2-0 con pieno merito una partita in cui gli asiatici avrebbero potuto segnare più volte già prima dei minuti di recupero finale in cui hanno gonfiato la rete. Per la Germania è un’eliminazione storica: i tedeschi, infatti, non erano mai ...

