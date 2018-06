Mondiale 2018 | Svizzera-Costa Rica | agli elvetici basta un pareggio contro centroamericani

Pride 2018 : com’è nata la giornata Mondiale dell’orgoglio Lgbt : Il 30 giugno tappa a Milano del Gay Pride italiano che ha preso il via il 9 giugno a Roma. Lo stesso 30 si conclude il ciclo delle marce e parate che celebrano il Pride con gli appuntamenti di Padova, Palermo, Perugia e Pompei. Il 28 giugno è stato eletto Giornata mondiale del Pride, termine ormai preferito per includere oltre agli omosessuali l’intera galassia Lgbt (lesbiche, gay, bisessuali, transgender) che celebra il proprio orgoglio ...

Mondiale di calcio Russia 2018 boom di ascolti per Mediaset : Gongola il Biscione. Il Mondiale di calcio Russia 2018 “è quello con il più alto ascolto degli ultimi 20 anni”.

Russia 2018 - Perisic sveglia l'Islanda dal sogno Mondiale : Croazia prima nel girone - 2-1 contro i vichinghi : La Croazia batte 2 a 1 l'Islanda e si qualifica per gli ottavi di finale del mondiale di Russia conquistando il primo posto del girone D. Le reti di Badelj al 53', rigore Sigurdsson al 76' e chiude ...

F1 - Mondiale 2018 : Sebastian Vettel sulla graticola per l’errore in Francia. In Austria serve la reazione : Sebastian Vettel è decisamente sulla bocca di tutti dopo il GP di Francia, ottava prova del Mondiale 2018 di Formula Uno. L’errore in curva 1 non ha rovinato solo la sua gara, anche se la rimonta fino al quinto posto è stata degna di lode, ma anche quella di Valtteri Bottas (Mercedes), che ha concluso settimo. Responsabilità evidenti del tedesco della Ferrari che lui stesso si è preso, commentando l’accaduto ai microfoni. Certo, si ...

MotoGP - GP Olanda 2018 : Jorge Lorenzo è davvero in lotta per il Mondiale? Obiettivo : provare a vincerle tutte. E se Marquez sbagliasse… : È il protagonista indiscusso delle ultime settimane di motomondiale. Jorge Lorenzo ha cambiato radicalmente la stagione sua e della Ducati nel giro di due gare, e nel frattempo si è preso la scena anche fuori dalla pista. Prima la vittoria al Mugello, poi quella a Barcellona e nel mezzo l’annuncio del divorzio con la Rossa e l’approdo in Honda, dove formerà un vero e proprio Dream Team con Marc Marquez. I valori in Ducati si sono ...

Mondiale 2018 : girone C - avanti Francia e Danimarca che pareggiano 0-0 : Francia e Danimarca staccano il biglietto per andare agli ottavi di finale del campionato Mondiale di calcio 2018, che si sta svolgendo in Russia. Le due nazionali europee, hanno giocato il match ...

Mondiali 2018 Russia - la tifosa 'più hot' del Mondiale è Natalya : una ex pornostar : L'hanno chiamata la "tifosa più hot del Mondiale", madrina a furor di popolo della Russia e di tutta la Coppa del Mondo. Lei, in top bianco con il nome dei padroni di casa scritto in rosso. Bandiere ...

Rugby - il ranking Mondiale aggiornato (25 giugno 2018) : Tonga corsara - l’Italia scende al 14° posto : Gli ultimi test match stagionali del Rugby internazionale riservano una brutta sorpresa agli azzurri: nonostante l’Italia non sia scesa in campo, la vittoria di Tonga in casa delle Fiji permette agli oceanici di scavalcare in un solo colpo la nostra selezione e la Georgia. Il Giappone accorcia sull’Argentina ed è ad un soffio dalla top 10, mentre l’Inghilterra vince in Sudafrica e sorpassa proprio gli africani e ...

Cosa dicono le stelle cinesi per il Mondiale 2018? : Il Cane, il Brasile e l'Italia E Cosa è successo nell'anno del Cane ? E' questo il segno preferito da Brasile e Italia , che, a onor di cronaca, si trova fuori dal Mondiale per la seconda volta sotto ...

Mondiali 2018 Russia - favola El Hadary : è il giocatore più vecchio a giocare un Mondiale e para un rigore : Dietro di loro, ora al terzo posto, c'è la leggenda africana Roger Milla: il camerunense, a Usa '94, si era giocato la Coppa del Mondo all'età di 42 anni e un mese. El Hadary deteneva già il record ...

Mondiale 2018 Russia - la carica di Mascherano : 'Contro la Nigeria 40 milioni di argentini' : Argentina-Nigeria sarà una partita da dentro o fuori e l'albiceleste vuole arrivarci compatta nonostante tutto: la bufera su Sampaoli, l'identità di gioco pressoché assente, le voci su Messi. Così, ...

Russia 2018 - perché gli arbitri non sono all'altezza di questo Mondiale : Noi che l'abbiamo imparato sulla nostra pelle, avremmo potuto spiegarlo alle altre nazionali. Solo che per farlo avremmo dovuto esserci in Russia: pazienza. Insomma, se ne stanno accorgendo tutti: ...

MotoMondiale 2018 - GP Olanda 2018 : programma - orari e tv. Come vedere le gare su Sky e TV8 : Il Motomondiale fa tappa ad Assen per il GP d’Olanda. All’Università del motociclismo sarà battaglia per aggiudicarsi una vittoria sempre prestigiosa, su un tracciato di grande tradizione. In MotoGP è Marc Marquez il leader del Mondiale ma la copertina appartiene a Jorge Lorenzo. Il maiorchino, che il prossimo anno correrà proprio in Honda, ha finalmente trovato il bandolo della matassa con la Ducati ed ha vinto le ultime due gare ...

Russia 2018 - Tavecchio : “seguo Mondiale con nostalgia e tifo Argentina” : “Seguo il Mondiale con simpatia e nostalgia, sono quattro mesi che non dico nulla quindi vuol dire che mi dispiace. Var grande successo? E’ un progetto iniziato nel 2014, accolto da Blatter, e oggi siamo nel 2018”. Queste le parole di Carlo Tavecchio, ex presidente della Figc, prima del convengo ”Un gol al 90°- Quarta Categoria”, in programma in mattinata presso Palazzo Madama, cerimonia di premiazione del primo ...