Moments è l’album di Emma Muscat dopo Amici 2018 | data di uscita e copertina

(Di mercoledì 27 giugno 2018) Si intitoladiincon Warner Music. Il primo progetto discografico della cantante, nota per aver partecipato all’ultima edizione didi Maria De Filippi, verrà rilasciato venerdì 6 luglio.ha fatto chiacchierare per la sua storia d’amore con il trapper Biondo, ancora oggi il suo ragazzo. La cantante appare nel video ufficiale di Roof Garden, rilasciato negli scorsi giorni, e più volte è comparsa con Biondo in occasione di alcuni eventi promozionali.è stata eliminata nel corso della semifinale didi Maria De Filippi, penultima puntata del programma. La sua è stata tra le esclusioni più sofferte dai fan del talent show che per settimane hanno sperato in notizie ufficiali a proposito deld’esordio di.Mentre i progetti discografici di Irama, Biondo, Einar e Carmen hanno visto la luce lo scorso 1 giugno, ...