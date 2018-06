Mobile Plans | annunciate le prime compagnie telefoniche supportate su Windows 10

surface-phone

: Climatiseur mobile Delonghi PACEX120Silent - 12000 BTU - PlansDuWeb : Climatiseur mobile Delonghi PACEX120Silent - 12000 BTU -

(Di mercoledì 27 giugno 2018) Il mondo dei PC “Always Connected” è ormai nato e dopo gli annunci di Asus NovaGO e HP Envy X2, Microsoft ha reso pubbliche ledall’appsu10! Tramite un aggiornamento pubblicato sul proprio sito ufficiale, Microsoft comunica che le aziende KDDI (Giappone), Swisscom (Svizzera) e Tele2 (Svezia), sono i primi nomi delle aziende che verrannosull’app. Grazie a quest’app sarà possibile con pochi click acquistare e settare un piano tariffario (chiaramente dall’operatore supportato) in modo estremamente semplice. Chiaramente, l’app in questione funzionerà solo ed esclusivamente con dispositivi dotati di SIM. Ecco la descrizione che troviamo sullo store: Theapp helps you get online in easily and in more places on your10 PC. Sign up for a data plan ...