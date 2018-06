Missione ExoMars | Marte come non lo avete mai visto | svelate FOTO inedite del Pianeta

Molecole organiche su Marte - Roberto Battiston : 'Ora è più forte l'attesa per la nostra Missione Exomars' : La scoperta di Molecole organiche su Marte è 'importante e interessante' e offre grandi speranze in vista della missione europea ExoMars 2020, promossa dalle agenzie spaziali di Europa , Esa, e Russia ...

Spazio - Missione ExoMars : il rover si allena - oserà un’impresa inedita : Compirà un’impresa mai tentata prima e si sta preparando al meglio: il rover europeo ExoMars, che approccerà Marte nel 2021, è in fase di test per gli sfidanti ambienti marziani. Sul pianeta rosso il rover perforerà il terreno, per la prima volta, alla profondità di due metri. L’obiettivo: la ricerca di segni di vita sepolta, protetta, nel sottosuolo, dalle radiazioni distruttive che spazzano la superficie. A partire da questa ...

Exomars 2020 : nuovo disco verde per la Missione europea su Marte : Nuova luce verde per Exomars 2020, la missione europea che punta a cercare tracce di vita su Marte. Dall’Agenzia spaziale europea (Esa) si è conclusa in modo positivo la cosiddetta ‘critical design review’ di sistema: si tratta della revisione di tutto il progetto. Essa conclude ufficialmente la fase progettuale consentendo di focalizzare gli sforzi sul completamento del modello di sviluppo, che sarà sottoposto ad altri ...