Milano | rubava capi d' alta moda per oltre 50mila euro | arrestato

(Di mercoledì 27 giugno 2018) La polizia locale dihaun cittadino serbo, per tentato furto e ricettazione didi abbigliamento disartoria e di profumi.La scorsa settimana l'addetto alla sicurezza di un noto negozio di abbigliamento nel centro diaveva colto sul fatto il ladro, mentre cercava di portar via una pochette dal valore di quasi 4mila. A quel punto era intervenuto il Nucleo reati predatori della polizia locale, che aveval'uomo.Addosso all'uomo è stato ritrovato anche un apparecchio elettronico, in grado di impedire l'attivazione delle barriere antitaccheggio, così da poter uscire indisturbato dai negozi che ripuliva. Lo faceva, probabilmente, su commissione, dato che era in possesso di un foglio con un lungo elenco di, molti dei quali sono stati trovati nella sua auto.Un video, diffuso dalla polizia locale di, mostra il momento del furto.video ...