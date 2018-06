Milano - durante i lavori per la metropolitana trovati i resti di un mausoleo del IV secolo : Milano, durante i lavori per la metropolitana trovati i resti di un mausoleo del IV secolo Il muro compatto, risalente all’epoca romana, è considerato un eccezionale ritrovamento archeologico Continua a leggere L'articolo Milano, durante i lavori per la metropolitana trovati i resti di un mausoleo del IV secolo proviene da NewsGo.

Durante i lavori per la Metro - a Milano riemerge l'antico mausoleo imperiale : Le scavatrici al lavoro davanti alla chiesa di San Vittore , nei pressi degli ingressi per il museo della Scienza e della tecnica , hanno trovato un ostacolo, un vero e proprio muro di pietre che i ...

'Polimifest' : gli eventi per vivere piazza Leonardo da Vinci durante l'estate - Milano Post : La terza edizione di 'Polimifest' porta in piazza un ricco palinsesto di spettacoli, concerti, cineforum aperti a tutti e a ingresso libero. Primo appuntamento giovedì 21 giugno, alle ore 21, con "...

Milano - senegalese ucciso in strada con dieci colpi di pistola a Corsico. La moglie : “Insulti razzisti durante un litigio” : ucciso in mezza alla strada con dieci colpi di pistola, sei alla testa e quattro al petto, esplosi a distanza ravvicinata. L’omicidio del senegalese Assane Diallo, 54 anni, trovato morto nella tarda serata di sabato in via delle Querce a Corsico, nel Milanese, ha tutte le caratteristiche di un’esecuzione. Gli investigatori al momento non escludono nessuna ipotesi e tra queste anche la pista di un crimine a sfondo razziale, dopo che ...

Milano : disordini e tensione durante uno sgombero : Gli appartamenti in via Palmanova 59, erano occupati abusivamente. Bloccato un uomo che era salito su una finestra -

Milano - video con lo smartphone durante la lezione : Tar annulla il 7 in condotta : La studentessa di terza media lo aveva usato per girare un video che ha postato sui social. Il tribunale amministrativo accoglie il ricorso dei genitori: "La scuola non ha raccolto la sua versione"

Milano - video con lo smartphone durante la lezione : Tar annulla il 7 in condotta di una 13enne : La studentessa di terza media lo aveva usato per girare un video che ha postato sui social. Il tribunale amministrativo accoglie il ricorso dei genitori: "La scuola non ha raccolto la versione della ragazza"

Milano - bruciata bandiera della Lega durante il corteo per il migrante ucciso

Milano - bruciata una bandiera della Lega durante il corteo per Sacko - Le foto : Circa mille persone in piazza per Soumayla Sacko, il migrante sindacalista di 29 anni ucciso il 2 giugno in provincia di Vibo Valentia.

Milano - urta specchietto durante un sorpasso - picchiato con mazza da baseball : fermato 64enne : Un uomo di 64 anni è stato fermato dalla polizia locale dopo aver colpito con una mazza da baseball alla testa un 57enne per un banale incidente avvenuto tra via Ripamonti e via Selvanesco, a Milano. ...

Milano - detenuto del carcere di Opera evade durante ricovero in ospedale. È a rischio radicalizzazione : Si chiama Ben Mohamed Ayari Borhane, 43 anni, il detenuto tunisino del carcere di Opera che è scappato dall’ospedale Fatebenefratelli di Milano durante un ricovero. Da quanto si apprende, l’uomo è considerato al “livello 1” del rischio di radicalizzazione e si era autoproclamato imam. Si tratta del livello più basso, assegnato ai soggetti che pregano in carcere e invitano alla preghiera altri detenuti. Immediate le ricerche in ...

Milano - fattorino di Just eat finisce sotto un tram durante un sorpasso : gamba amputata : Ha superato il mezzo pubblico senza accorgersi che dalla parte opposta ne arrivava un altro. Stava facendo una consegna.