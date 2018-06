Milano città attrattiva per imprese e talenti

Milano - si fa sera : gli scatti degli ultimi raggi di sole sulla città : La Torre Velasca e Citylife, il Duomo e i grattacieli di Porta Nuova illuminati dagli ultimi raggi del sole che sta per tramontare: il fotografo Andrea Cherchi racconta attraverso i suoi scatti la bellezza delle sfumature di una serata milanese. Il reportage "Milano... si fa...

Milano : Sala a Salvini - città a centrodestra? Aspetta e spera : Milano, 20 giu. (AdnKronos) - "Aspetta e spera". Così il sindaco di Milano, Giuseppe Sala, ha risposto al segretario della Lega e ministro dell'Interno, Matteo Salvini, che aveva auspicato un ritorno del centrodestra a Palazzo Marino. "Io ho attribuito i giusti meriti ai sindaci di centrodestra che

Greenpeace - Milano è la città con la mobilità più sostenibile - : Un rapporto realizzato dal Wuppertal Institute per l'associazione ambientalista ha preso in esame Torino, Roma, Palermo e il capoluogo lombardo. Quest'ultimo, stando ai cinque parametri presi in esame,...

Greenpeace - Milano è la città con la mobilità più sostenibile : Greenpeace, Milano è la città con la mobilità più sostenibile Un rapporto realizzato dal Wuppertal Institute per l’associazione ambientalista ha preso in esame Torino, Roma, Palermo e il capoluogo lombardo. Quest’ultimo, stando ai cinque parametri presi in esame, è risultato essere nettamente il ...

Mobilità sostenibile - Milano la città più virtuosa : Teleborsa, - Quattro città italiane analizzate e comparata sul metro della Mobilità sostenile . L'associazione ambientalista Greenpeace ha diffuso un rapporto, realizzato dal Wuppertal Institute, in ...

Milano - OnDance - Roberto Bolle : «Un'emozione vedere ballare la città» : Milano ha scoperto di possedere un'anima danzante: oltre 30 mila spettatori hanno partecipato alla prima edizione di OnDance, la grande festa ideata e organizzata da Roberto Bolle su misura per la ...

Milano - il cinema? Sui tetti della città : tra film cult e vista mozzafiato : Tutto inizia con un ascensore panoramico, nascosto dietro il portone di un antico cortile milanese. Poi uno stretto corridoio, dei ripidi scalini e infine il cielo. E tutta Milano. Il Cinema Bianchini è così, senza le code in biglietteria né i lunghi corridoi bui e neppure le poltrone rosse in sala. Al loro posto ci sono passerelle di metallo sospese sopra i tetti della Galleria Vittorio Emanuele, piccole palafitte con gli schermi ...

Torna a luglio Milano Rally Show - corse nel cuore della città : Alla presentazione del programma di massima della manifestazione, avvenuta questa mattina in comune, sono intervenuti tra gli altri l'ex campione del mondo Rally Micky Biasion, il sindaco Giuseppe ...

Sala : 'Milan un simbolo di Milano - Uefa non può ignorarlo. I suoi successi hanno reso la città famosa nel mondo' : I suoi successi internazionali hanno contribuito a rendere famosa la nostra città nel mondo. La Uefa non può ignorare il contributo di questa grande società al calcio e la passione dei suoi tifosi. , ...

A Milano 250 scooter elettrici Mimoto - presto anche in altre città : Milano, 12 giu. , askanews, 28.000 utenti registrati con una media di 3 corse per scooter al giorno durante i mesi invernali e 4.5 in primavera, una flotta aumentata da 100 a 250 scooter: sono i ...

Città più care al mondo : Milano è settima : Ma quali sono le Città più costose del mondo? A guidare la classifica delle Città più care del mondo c'è la svizzera Zurigo , al secondo posto ancora una Città elvetica come Ginvera , a seguire ci ...

Milano - stop alle auto diesel in città da gennaio 2019 : banditi tutti i veicoli fino a Euro 3 - poi da ottobre anche Euro 4 : Il divieto scatterà dal 21 gennaio 2019. Da quella data i veicoli diesel fino a Euro 3 non potranno più circolare a Milano, poi da ottobre toccherà agli Euro 4 e dal 2024 il transito in città sarà vietato anche agli Euro 5. Lo ha annunciato il sindaco Beppe Sala durante il Festival dell’Energia a Roma, spiegando che dal prossimo anno sarà attiva “la Low emission zone ai confini della città, per cui da quella data non si potrà più ...

Milano è la città più cara d'Italia : Milano, 7 giu. , AdnKronos, - Milano si conferma la città più costosa d'Italia e la 34esima al mondo per qualità della vita, in calo di tre posizioni. Nel capoluogo lombardo, secondo il settimo ...

Milano è la città più cara d'Italia : Milano, 7 giu. (AdnKronos) - Milano si conferma la città più costosa d'Italia e la 34esima al mondo per qualità della vita, in calo di tre posizioni. Nel capoluogo lombardo, secondo il settimo rapporto di Deutsche Bank sui prezzi e gli standard di vita mondiali, che esamina l'andamento dei prezzi e