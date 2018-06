Milano aperitivo | fino al 1 luglio alla Terrazza Martini Temporary

5 nuovi posti a Milano per un aperitivo davvero speciale : Quello dell’aperitivo è un momento sacro per chi vive e lavora a Milano. Perché è quello in cui diventa finalmente lecito staccare gli occhi da smartphone e caselle mail, ritrovarsi con gli amici, allentare la cravatta e concedersi un buon drink accompagnato da qualche stuzzichino pre-cena. La scelta dei locali in cui celebrare questo rituale di fine giornata è quantomai variegata, dai pub con happy hour e cibo a volontà – a ...