Milan | Yonghong Li rifiuta l’offerta di Rocco Commisso Per il momento il club resta

Milan - Rocco Commisso rompe la trattativa con Yonghong Li : così i cinesi rischiano il disastro : Come riporta la Gazzetta dello sport , fonti vicine alla trattativa riportano l'irritazione del patron dei Cosmos NY dopo l'ennesimo tentativo da parte della proprietà cinese di strappare un nuovo ...

Cessione Milan - Yonghong Li tiene sotto scacco il club : dietrofront su Commisso - tifosi furibondi : Cessione Milan, Rocco Commisso e Yonghong Li sembrano essere arrivati allo scontro a causa di un repentino cambio d’idea dell’attuale proprietario cinese Cessione Milan, le ultime novità che giungono dal fronte rossonero, non fanno affatto piacere ai tifosi. La trattativa tra Rocco Commisso e Yonghong Li si sarebbe arenata. La causa? Le richieste dell’attuale proprietario del club sarebbero in continuo cambiamento, richieste ...

Milan : Yonghong Li - il mistero dei 32 milioni e l'ultimatum di Commisso : La proprietà cinese fa saltare la trattativa per la cessione e rilancia. La Uefa ha perso la pazienza e anche il ricorso al Tas potrebbe essere infruttuoso. Chi sta giocando con il futuro del Milan?

Cessione Milan - adesso è caos : furia Commisso - gesto clamoroso di Yonghong Li - arriva anche la sentenza Uefa : Cessione Milan – Situazione sempre più delicata in casa Milan, a tenere banco oltre al calciomercato che comunque non è ancora decollato è sicuramente la Cessione ed il futuro del club rossonero, sembrava fatta per il passaggio al calabrese Rocco Commisso, nelle ultime ore clamoroso gesto di Yonghong Li che rischia di far saltare tutto. Dopo un primo accordo per l’acquisto da parte dell’imprenditore americano dell’80% delle quote ...

Milan - la mossa d'azzardo di Yonghong Li : parte l'asta tra Commisso e Ricketts : Come riporta la Gazzetta dello sport , nel pomeriggio newyorchese Commisso era pronto a firmare l'aquisizione, Mr Li però ha rialzato le sue pretese per l'ennesima volta, costringendo Commisso a una ...

Milan - nuovo proprietario/ Rocco Commisso ha fretta - Yonghong Li tentenna : decisive le prossime 24/48 ore : Milan, nuovo proprietario, Rocco Commisso ha fretta, Yonghong Li tentenna: decisive le prossime 24/48 ore. Alla finestra anche la famiglia Ricketts e Stephen Ross(Pubblicato il Wed, 27 Jun 2018 09:11:00 GMT)

Milan - lo strano caso del dottor Yonghong e mister Li : Un altro colpo di scena per la cessione del Milan. Una telenovela, con triangolazione Milano, New York, Nyon , anzi Losanna, che tiene con il fiato sospeso i tifosi rossoneri. Fuso orario o no, ...

Milan. Tifosi furiosi con Yonghong Li : vuole andare all’asta : Asta al rialzo. Il patron cinese Yonghong Li ha deciso di non vendere oggi il Milan. Stamani è intanto attesa

Milan-Commisso - frenata : Yonghong Li vorrebbe tenere il club. Uefa - verso un anno senza coppe : Sembrava una trattativa ben avviata con Rocco Commisso , ma ora cambia tutto per il Milan. Nessuna fumata bianca, ma l'operazione s'inceppa con Yonghong Li ha cambiato nuovamente le carte in tavola , ...

Cessione Milan - clamoroso dietrofront di Rocco Commisso : un gesto di Yonghong Li fa andare su tutte le furie l’americano : La richiesta di una percentuale più alta da parte di Yonghong Li ha mandato su tutte le furie Commisso, che ha già lanciato il suo ultimatum Cessione Milan, arrivano aggiornamenti importantissimi per quanto riguarda la trattativa per il passaggio di proprietà del club rossonero. Rocco Commisso, dopo le manifestazioni d’interesse dei giorni scorsi, sarebbe andato su tutte le furie per il comportamento tenuto nelle ultime ore da Yonghong Li ...

Milan - Yonghong Li si è convinto : c'è un accelerata nella trattativa per la cessione del club : Decisive le prossime ore: nella notte italiana potrebbe arrivare la fumata bianca. L'attuale presidente rossonero resterebbe con il 15% delle quote. Da Nyon arriverà comunque l'esclusione dall'Europa ...

Milan a Commisso : c'è un'accelerata. Li Yonghong verso il sì : Sarà stato l'ultimatum ricevuto da Rocco Commisso, o magari un semplice ragionamento di convenienza per evitare di lasciare il futuro del Milan in mano al fondo Elliott: sta di fatto che Li Yonghong ...

Cessione Milan - gli ultimi aggiornamenti : Commisso-Yonghong Li “modificano” l’accordo : Cessione Milan, Rocco Commisso passa all’attacco, contatto con Yonghong Li: c’è l’offerta per rilevare il club, tutti i dettagli Cessione Milan, arrivano aggiornamenti importantissimi dal fronte societario. Rocco Commisso, dopo le manifestazioni d’interesse dei giorni scorsi, sarebbe vicino ad un accordo con l’attuale proprietario del club, Yonghong Li. Le basi dell’accordo però, secondo quanto rivelato da ...

Commisso valuta il Milan 500 milioni : Yonghong Li ha 48 ore per decidere : L'imprenditore italoamericano investirebbe subito 300 milioni per rilevare la maggioranza: Mr Li rimarrebbe in minoranza L'articolo Commisso valuta il Milan 500 milioni: Yonghong Li ha 48 ore per decidere è stato realizzato da Calcio e Finanza - Calcio e finanza: notizie e analisi sul business del calcio.