Milan | un anno senza coppe europee

Milan - le motivazioni della sentenza Uefa : un anno fuori dall'Europa : Pugno duro sul club rossonero che ha violato le norme del Fair Play finanziario dal 2014 al 2017: 120 milioni di deviazione dai parametri

La Uefa ha deciso - il Milan è fuori dalle coppe europee per un anno : L’Uefa ha deciso: Milan fuori dalle coppe per un anno. La camera giudicante così ha deciso dopo aver visionato i conti degli ultimi tre anni, quelli del presente, le proiezioni sul futuro e la continuità aziendale. Le motivazioni saranno pubblicate nei prossimi giorni....

Milan punito dall'Uefa : il club escluso per un anno dalle coppe europee : La decisione della Camera Giudicante sulle violazioni registrate dal 2014 al 2017 sul Fair Play Finanziario da parte della società. I rossoneri faranno ricorso al Tas di Losanna

UFFICIALE : Milan fuori dalle Coppe Europee per un anno! Sentenza pesantissima - violati i principi del fair play : Ora è UFFICIALE: il Milan è fuori dalle Coppe Europee per un anno. La Sentenza dell’Adjucatory Chamber di Nyon è stata severissima, il club rossonero è stato punito per aver violato i principi del fair play finanziario nel corso del triennio 2014-2017. La società dunque dovrà rinunciare a partecipare alla prossima Europa League a meno che il TAS di Losanna non accetti il ricorso, da presentare entro dieci giorni. Dunque a cascata: ...

