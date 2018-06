Milan | stangata dall' Uefa | due anni senza coppe Ora si va al Tas di Losanna

Stangata sul Milan : due anni fuori dalle coppe. La Fiorentina va in Europa League : Il Milan fuori dalle coppe europee per due anni. È questa la decisione dell'Uefa per il caso del mancato rispetto degli accordi sul Fair Play finanziario. La decisione consente così all'Atalanta di accedere direttamente alla fase a gironi dell'Europa League e alla Fiorentina di partecipare ai preliminari a fine luglio. Contro questa decisione, il Milan potrà presentare ricorso al Tribunale Arbitrale dello Sport di Losanna, ...

Milan - stangata Uefa con calma. Commisso dà 48 ore a Mister Li : Uefa: brava (forse) ma (sicuramente) lenta. E qui le spiegazioni sul ritardo accumulato da Nyon nel licenziare il verdetto sul Milan si moltiplicano rincorrendo ipotesi fantasiose. L'atteso dispositivo è diventato una sorta di parto complicato perché, questa la tesi proveniente dalla Svizzera, la motivazione della stangata perché di stangata si tratterà - dev'essere puntigliosa e spazzare via ogni sospetto di pregiudizio politico nei confronti ...

Milan - Commisso in vantaggio sui Ricketts in attesa della stangata Uefa : La sentenza di Nyon con la possibile esclusione dalle coppe per due anni potrebbe influire sulla valutazione del club L'articolo Milan, Commisso in vantaggio sui Ricketts in attesa della stangata Uefa è stato realizzato da Calcio e Finanza - Calcio e finanza: notizie e analisi sul business del calcio.

