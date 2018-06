calcioweb.eu

: Meyer prende altro tempo con Hoffenheim e due club inglesi. Situazione fluida, il Milan resta in corsa. E lui aspetta - AlfredoPedulla : Meyer prende altro tempo con Hoffenheim e due club inglesi. Situazione fluida, il Milan resta in corsa. E lui aspetta - MauroLinzi : Giornalisti e tifosi del #milan che esasperano la situazione, se si è tifosi, si tifa la squadra non il proprietari… - CalcioWeb : #Milan, situazione più delicata del previsto: ecco la sentenza Uefa e la #Fiorentina... -

(Di mercoledì 27 giugno 2018) Lasi complica in casa, condizione piùrispetto alle indiscrezioni delle ultime ore. E’ in arrivo infatti la, le prime notizie parlavano di un solo anno senza Europa mentre alla fine dovrebbero essere due, in arrivo anche una pesante multa di circa 30 milioni di euro. Si tratta di una batosta per il club rossonero anche per quanto riguarda il futuro del club, si complica sempre di più la cessione del club al calabrese Rocco Commisso. Attesa anche per la Fiorentina che dovrebbe essere ‘ripescata’ in Europa League al posto dei rossoneri, i viola hanno anticipato il ritiro al 2 luglio. L'articolopiùdellae la Fiorentina… CalcioWeb.