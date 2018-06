Milan punito dall' Uefa | tifosi rossoneri arrabbiati sui social E gli sfottò volano

Milan punito dall'Uefa : il club escluso per un anno dalle coppe europee : La decisione della Camera Giudicante sulle violazioni registrate dal 2014 al 2017 sul Fair Play Finanziario da parte della società. I rossoneri far anno ricorso al Tas di Losanna

Il Milan ha fatto i compiti ma verrà punito. "Spero in modo leggero" : Il Milan cinese di Fassone e di Gattuso ha scelto il basso profilo. Ieri a Nyon per discutere del settlement e stasera con il Benevento a San Siro hanno puntato sulla clemenza dell'Uefa da una parte e sull'unico traguardo calcistico alla portata dall'altro, il sesto posto. Non è più il tempo delle promesse fantasmagoriche e nemmeno dei piani economico-finanziari faraonici. Piuttosto l'ad rossonero si è presentato con una tabellina di conti che ...