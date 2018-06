Milan | nuovo proprietario Il piano di Commisso | alla finestra anche la famiglia Ricketts

Milan. Rocco Commissso mette 150 milioni per il mercato e un nuovo stadio : New York attende una risposta dalla Cina via Milano. Sta per scadere l’ultimatum di Rocco Commisso. Li Yonghong sembra intenzionato

Milan-Commisso verso il sì : a un passo da diventare il nuovo proprietario : Il Milan a Rocco Commisso, una possibilità che sta prendendo sempre più corpo, al punto che si attende una accelerata nel pomeriggio americano. Il tutto sarebbe legato a una telefonata ricevuta dall'...

Cessione Milan - ultimatum Commisso : 48 ore per chiudere - pronto un nuovo progetto in casa rossonera e non sono da escludere clamorosi ribaltoni : sono ore caldissime per il club rossonero, si decide il futuro. La trattativa tra Mister Li e Rocco Commisso procede senza sosta, nelle ultime ore è arrivato un ultimatum da parte del numero uno dei Cosmos, fumata bianca entro 48 ore oppure sarà fumata nera. L’offerta per rilevare l’intero pacchetto del Milan è di quelle shock, 500 milioni più una parte del debito con Elliott, una proposta veramente importante e che difficilmente potrà essere ...

Borse - lunedì nero : Milano -2 - 44% : pesa il nuovo piano Trump sui dazi : Borse europee fortemente negative dopo i piani dell'amministrazione Trump , svelati dal Wall Street Journal, per frenare l'avanzata della Cina nei settori ad alta tecnologia. E questo a pochi giorni ...

Lunedì nero per le Borse - pesa nuovo piano Trump anti-Cina. -2 - 4% Milano : La guerra dei dazi e il timore di un nuovo giro di vite sul comparto tecnologico da parte degli Usa hanno penalizzato i listini. Piazza Affari è stata la peggiore insieme a Francoforte. Lo spread è risalito in area 251 punti. A Milano in caduta libera Prysmian dopo il profit warning ...

Basket - UFFICIALE : Jeff Brooks è il nuovo acquisto dell’Olimpia Milano : L’Olimpia Milano piazza il secondo colpo di mercato e dopo Amedeo Della Valle ufficializza anche l’arrivo di Jeff Brooks dall’Unicaja Malaga. L’ala americana, di recente convocato in Nazionale dal ct Sacchetti (ha sposato una ragazza italiana), ha firmato un contratto per due stagioni. Questo il comunicato UFFICIALE del club: ”La Pallacanestro Olimpia Milano comunica di aver raggiunto un accordo pluriennale con ...

