Milan | mister Li interrompe la trattativa con Commisso 

Milan : Yonghong Li - il mistero dei 32 milioni e l'ultimatum di Commisso : La proprietà cinese fa saltare la trattativa per la cessione e rilancia. La Uefa ha perso la pazienza e anche il ricorso al Tas potrebbe essere infruttuoso. Chi sta giocando con il futuro del Milan?

Milan - lo strano caso del dottor Yonghong e mister Li : Un altro colpo di scena per la cessione del Milan. Una telenovela, con triangolazione Milano, New York, Nyon , anzi Losanna, che tiene con il fiato sospeso i tifosi rossoneri. Fuso orario o no, ...

Milan - stangata Uefa con calma. Commisso dà 48 ore a Mister Li : Uefa: brava (forse) ma (sicuramente) lenta. E qui le spiegazioni sul ritardo accumulato da Nyon nel licenziare il verdetto sul Milan si moltiplicano rincorrendo ipotesi fantasiose. L'atteso dispositivo è diventato una sorta di parto complicato perché, questa la tesi proveniente dalla Svizzera, la motivazione della stangata perché di stangata si tratterà - dev'essere puntigliosa e spazzare via ogni sospetto di pregiudizio politico nei confronti ...

Milan - stangata Uefa con calma Commisso dà 48 ore a Mister Li : Franco Ordine Uefa: brava , forse, ma , sicuramente, lenta. E qui le spiegazioni sul ritardo accumulato da Nyon nel licenziare il verdetto sul Milan si moltiplicano rincorrendo ipotesi fantasiose. L'...

Chi è Rocco Commisso? Il “Mister X” da 4 - 5 miliardi di dollari - pronto ad acquistare il Milan : Chi è Rocco Commisso? Il fondatore della Mediacom Communications si è dichiarato interessato al Milan, con l’appoggio di Goldman Sachs Chi è Rocco Commisso? Si tratta del secondo “Mister X” che sembra voler contendere la proprietà del Milan a Thomas Ricketts. Date le difficoltà palesate chiaramente da Yonghong Li, il club rossonero sta cercando un socio per rifocillare le casse. I due magnati sopracitati però, difficilmente si ...

È Rocco Commisso il Mister X del Milan : patrimonio da 4 miliardi di dollari : L'imprenditore di origini italiane avrebbe già visionato i conti societari e sarebbe in vantaggio per provare a prendere il club

Milan - SENTENZA UEFA : FUORI DALLE COPPE?/ Ultime notizie : non solo Ricketts - 4 nomi per un mister X : MILAN, lunedì SENTENZA UEFA: stangata in arrivo? Ultime notizie: possibile esclusione dall'Europa League e multa, pare che i giudici abbiano già deciso e abbiano un piano per il club(Pubblicato il Sat, 23 Jun 2018 18:26:00 GMT)

Milan - Elliott di nuovo in soccorso di "Mister Li" : il fondo coprirà l'aumento di capitale : Il patron rossonero non ha versato entro le 17 la tranche di 32 milioni dell'aumento di capitale. La somma sarà garantita dal fondo americano che dovrà però essere rimborsato entro il 10 luglio. ...

Milan - Mister Li non svela l'identità del nuovo socio. Siviglia su Kalinic : Nel corso del CDA svoltosi oggim Yonghong non ha svelato chi lo dovrebbe presto affiancare con una quota di minoranza. Intanto il Siviglia punta con decisione Kalinic e sarebbe disposto a spendere 20 ...

Milan - niente nuovo socio per mister Li : adesso sono guai : Doveva essere un malese, sponsorizzato da Jorge Mendes. Anzi no, le ultime parlavano di un ritorno di fiamma degli arabi. E le ultimissime degli americani , John Fisher e Stephen Ross i nomi più caldi,...

CDA Milan - ROSS O FISHER NUOVO SOCIO?/ Offerta dagli Usa : mister Lì rassicura sull'aumento di capitale : Nel consiglio d'amministrazione in casa MILAN, oltre a ratificare la chiusura del bilancio con una perdita di 75 milioni di euro, si parlerà dell'ingresso di un NUOVO socio(Pubblicato il Fri, 15 Jun 2018 15:06:00 GMT)

AC Milan / Mister Li trova un nuovo socio : il nuovo azionista è statunitense : Ac Milan, Mister Li paga i 32 milioni e trova il nuovo socio di minoranza: futuro più sereno e messaggio alla Uefa da parte della società rossonera...(Pubblicato il Thu, 14 Jun 2018 00:27:00 GMT)