Milan | l’Uefa condanna il club rossonero | escluso dall’Europa League Niente coppe per 2

Ansia Milan : decisione dell’Uefa domani o mercoledì : Prosegue l’attesa del Milan per il verdetto della Camera giudicante della Uefa, che potrebbe escludere il club dalle competizioni europee per almeno un anno dopo la doppia bocciatura del Settlement Agreement. Dopo l’udienza di martedì scorso a Nyon, la decisione era inizialmente attesa nell’arco di due o tre giorni, ma ancora non è arrivata nessuna comunicazione al Milan. In genere, in questi casi i club vengono avvertiti ...

Svolta Milan con Commisso : “siamo pronti a chiudere” e la decisione dell’Uefa slitta… : Rocco Commisso, imprenditore d’origini calabresi, sta facendo sognare i tifosi rossoneri con l’intenzione di acquistare le quote del Milan Rocco Commisso è pronta a chiudere l’investimento nell’Ac Milan. E’ questa la notizia di serata che farà sognare i tifosi rossoneri, gli stessi che nell’era Yonghong Li non stanno certo vivendo momenti idilliaci. La situazione finanziaria del club sembra traballare e non convince ...

Il Milan trema per la stangata dell’Uefa : il club prova ad “intenerire” i tifosi con un messaggio social : Il Milan ha voluto mandare un messaggio social ai propri tifosi, per spiegare quanto di buono fatto nell’anno di gestione di Fassone Il Milan, come noto, è in attesa della stangata dell’Uefa in merito al Fair Play finanziario. Le voci di corridoio parlano della possibile esclusione dalle coppe europee e di una multa salata per non aver rispettato i paletti imposti dal massimo organo calcistico europeo. Il club rossonero, ha provato a ...

Milan - notizie shock sulla stangata dell’Uefa : la situazione è delicatissima : In casa Milan si pensa al calciomercato ma a tenere banco è anche e soprattutto il futuro del club, nelle ultime ore ore notizie shock sulla stangata dell’Uefa. stanno iniziando a trapelare le prime indiscrezioni in merito alla stangata che di certo arriverà dal massimo organo calcistico europeo. La ‘rosea’ parla dell’ovvia esclusione dalle coppe, che già era nell’aria, con una multa salatissima da 30 milioni di euro. Ma non è tutto, il ...

Momento nero per il Milan - novità shock sulla stangata dell’Uefa : esclusione dalle coppe - maxi multa e rientro ‘condizionato’! L’unica speranza è Ricketts… : Yonghong Li continua a non riuscire a coprire le falle all’interno del Milan, ancora una volta ‘buca’ un pagamento, aiutato da Elliott: l’Uefa prepara la stangata Un Momento davvero nero quello che stanno vivendo i tanti tifosi del Milan. Una società gloriosa, distrutta dalle scelte di Silvio Berlusconi, il quale disse di aver messo il club in mani sicure, ma evidentemente così non è stato. La situazione del Milan è a dir ...

Milan - viaggio segreto di Fassone e Han Li a Londra : il club rossonero prepara un asso per convincere l’Uefa : L’amministratore delegato del Milan e il braccio destro di Yonghong Li son volati a Londra per incontrare un gruppo di investitori interessati al rifinanziamento del debito con Elliott viaggio segreto, andata e ritorno in giornata per incontrare un gruppo di investitori interessati al rifinanziamento del debito con Elliott. Marco Fassone e Han Li hanno fatto tappa a Londra per portare avanti la ricerca di un socio minoranza che possa ...

Milan - nuvoloni neri si addensano dopo l’udienza con l’Uefa : tragico pessimismo in casa rossonera : Secondo quanto trapela dall’ambiente Milan, la sentenza dell’Uefa escluderà il Milan dalla prossima edizione di Europa League E’ terminata a Nyon, in Svizzera, l’udienza davanti alla Camera giudicante dell’Uefa del Milan. La delegazione rossonera capeggiata dall’amministratore delegato Marco Fassone, arrivata poco prima delle 9, ha illustrato alla camera giudicante, chiamata a decidere sulle sanzioni al club, ...

Milan - Fassone : «Spero che l’Uefa valuti i fatti e non le congetture» : "Speriamo vengano valutati fatti certi e non congetture". L'ad del Milan Marco Fassone ha parlato così al termine dell'udienza del club davanti all'Uefa. L'articolo Milan, Fassone: «Spero che l’Uefa valuti i fatti e non le congetture» è stato realizzato da Calcio e Finanza - Calcio e finanza: notizie e analisi sul business del calcio.

Milan : domani udienza all’Uefa - il club rischia l’esclusione dall’Europa : E’ fissata per domani alle 9 l’udienza del Milan davanti alla Camera giudicante della Uefa, chiamata a decidere le sanzioni per il club rossonero, che si è visto negare la richiesta di Settlement Agreement dalla Camera investigativa e rischia una serie di sanzioni, fino all’esclusione dalle coppe europee. I giudici della Uefa potrebbero non decidere subito, ma riservarsi di annunciare il verdetto nel giro di 48-72 ore. Alla ...

Milan - Rivera : “vediamo cosa dirà l’Uefa per la partecipazione alle Coppe” : “Oggi non possiamo dire niente, ma aspettare e vedere cosa accade. La proprietà del Milan ha speso tanti soldi, ha cambiato tutta la squadra, ma è non riuscita ancora a trovare posto nelle alte sfere. Vediamo cosa dirà l’Uefa per la partecipazione alle Coppe”. Lo ha detto Gianni Rivera, a Pescara, in merito all’attesa per i rossoneri di conoscere il loro futuro in Europa, intervenendo al convegno ‘120 anni di Figc: ...

Il sindaco di Milano : “l’Uefa non ignori la storia del Milan” : “L’A.C. Milan e’ un simbolo di Milano. I suoi successi internazionali hanno contribuito a rendere famosa la nostra citta’ nel mondo. L’Uefa non puo’ ignorare il contributo di questa grande societa’ al Calcio e la passione dei suoi tifosi (3 agosto 2017: Milan – Csu Craiova 65mila spettatori!)”. Lo scrive il sindaco di Milano Giuseppe Sala sul suo profilo Facebook, in riferimento ...

Calcio femminile : INCREDIBILE!!! Sarà spareggio Champions tra Fiorentina e Tavagnacco. L’Uefa ha detto no al Milan : E’ notizia di qualche minuto fa e non stupisce più di tanto. L’Uefa ha detto no alla partecipazione del Milan Calcio femminile, che ha acquisito il diritto sportivo del Brescia CF di Giuseppe Cesari. Un’operazione non sufficiente per prendere parte, però, alla prossima Champions League, conquistata dalle Leonesse (seconde), in virtù del fatto che la società rossonera avrebbe dovuto rilevare anche la maggioranza, dal punto di ...

Milan - il dramma è ad un passo : l’Uefa prepara la stangata - ma è solo l’inizio… : I fari dell’Uefa sono puntati sul Milan e sulle sue vicissitudini finanziarie, Yonghong Li continua a non convincere il massimo organo calcistico europeo Il Milan si appresta a ricevere la prima batosta del suo nuovo corso targato Yonghong Li. Il presidente rossonero, al momento, ha alimentato più dubbi che certezze dal suo arrivo in luogo di Silvio Berlusconi. Tante le incognite nel momento dell’acquisto del club, poi il ...

Milan - l’UEFA boccia i rossoneri. Fassone : “C’è amarezza - ora faremo…” : Milan, L’UEFA BOCCA I ROSSONERI- Brutte notizie in casa Milan. l’Uefa ha bocciato il settlement agreement, il quale potrebbe escludere i rossoneri anche dalla prossima Europa League. Tutto ancora da valutare. La decisione ufficiale dovrebbe arrivare intorno ai primi 10 giorni di giugno. LA RISPOSTA DI Fassone: “C’E’ amarezza…” L’amministratore delegato rossonero ha così commentato: “La ...