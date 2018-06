Milan escluso dall’Europa per le prossime due stagioni

Milan - sentenza Uefa : fuori dalle coppe?/ Ultime notizie : lunedì forse escluso da Europa League e maxi multa : Milan, lunedì sentenza Uefa: stangata in arrivo? Ultime notizie: possibile esclusione dall'Europa League e multa, pare che i giudici abbiano già deciso e abbiano un piano per il club(Pubblicato il Sat, 23 Jun 2018 16:17:00 GMT)

KALINIC ESCLUSO DAL MONDIALE? / L'attaccante del Milan finge un mal di schiena : nel pomeriggio la decisione : KALINIC ESCLUSO dal MONDIALE? Il calciatore del Milan avrebbe finto un mal di schiena durante la gara contro la Nigeria e il ct della Croazia Zlatko Dalic starebbe pensando di cacciarlo.(Pubblicato il Mon, 18 Jun 2018 14:02:00 GMT)

Milan escluso dall'Europa League/ La sentenza Uefa slitta - ancora due settimane d'attesa? : Milan escluso dall'Europa League? La sentenza Uefa slitta, potrebbero esserci ancora due settimane d'attesa. Anche Atalanta e Fiorentina aspettano notizie(Pubblicato il Mon, 04 Jun 2018 12:47:00 GMT)

Serie A Atalanta - Percassi : «Mi dispiacerebbe se il Milan fosse escluso dall'Europa» : BERGAMO - "Mi dispiacerebbe se il Milan perdesse l'opportunità di giocare in Europa League per ragioni non sportive" . Antonio Percassi , presidente dell' Atalanta , commenta così il deferimento di ...

Milan escluso dall’Europa League 2019? Tutti i rischi dei rossoneri e le possibili sanzioni. Chi verrà ripescato? Fiorentina alla finestra : Il Milan rischia di non partecipare alla prossima Europa League. I rossoneri, qualificatisi alla seconda competizione continentale grazie al sesto posto ottenuto in campionato, potrebbero dover rinunciare al torneo per motivi finanziari. L’UEFA ha infatti negato il settlement agement dopo che pochi mesi fa aveva rifiutato il voluntary. Il club ora andrà a giudizio entro la metà di giugno e il consiglio potrebbe applicare diversi sanzioni, ...