Milan | Commisso apre alle richieste di Li ma il cinese alza la posta

Milan : Yonghong Li - il mistero dei 32 milioni e l'ultimatum di Commisso : La proprietà cinese fa saltare la trattativa per la cessione e rilancia. La Uefa ha perso la pazienza e anche il ricorso al Tas potrebbe essere infruttuoso. Chi sta giocando con il futuro del Milan?

Cessione Milan - adesso è caos : furia Commisso - gesto clamoroso di Yonghong Li - arriva anche la sentenza Uefa : Cessione Milan – Situazione sempre più delicata in casa Milan, a tenere banco oltre al calciomercato che comunque non è ancora decollato è sicuramente la Cessione ed il futuro del club rossonero, sembrava fatta per il passaggio al calabrese Rocco Commisso, nelle ultime ore clamoroso gesto di Yonghong Li che rischia di far saltare tutto. Dopo un primo accordo per l’acquisto da parte dell’imprenditore americano dell’80% delle quote ...

Milan - Li fa saltare la trattativa con Commisso : Non ci siamo ancora, forse non ci siamo più. Le trattative tra Mr. Li e Rocco Commisso per l'acquisizione totale , o parziale, del Milan si sono interrotte. Secondo fonti vicine, Li per la seconda ...

Milan - la mossa d'azzardo di Yonghong Li : parte l'asta tra Commisso e Ricketts : Come riporta la Gazzetta dello sport , nel pomeriggio newyorchese Commisso era pronto a firmare l'aquisizione, Mr Li però ha rialzato le sue pretese per l'ennesima volta, costringendo Commisso a una ...

Milan - nuovo proprietario/ Rocco Commisso ha fretta - Yonghong Li tentenna : decisive le prossime 24/48 ore : Milan, nuovo proprietario, Rocco Commisso ha fretta, Yonghong Li tentenna: decisive le prossime 24/48 ore. Alla finestra anche la famiglia Ricketts e Stephen Ross(Pubblicato il Wed, 27 Jun 2018 09:11:00 GMT)

Commisso e Milan sempre più vicini - la Juve guarda a Godin e De Ligt : La scelta sembra essere dunque caduta sull'americano di origini calabresi, conosciuto nel mondo degli affari per la sua Mediacom , 5° gruppo di tv via cavo nel mercato Usa, e in quello dello sport ...

Milan made in Usa : Commisso a un passo dall'acquisto del club : ... forse oltre il reale valore del club rossonero, come più volte sottolineato dagli esperti di economia e finanza. Un'accelerata che potrebbe avere il positivo arrivo anche a inizio della prossima ...

Milan-Commisso - frenata : Yonghong Li vorrebbe tenere il club. Uefa - verso un anno senza coppe : Sembrava una trattativa ben avviata con Rocco Commisso , ma ora cambia tutto per il Milan. Nessuna fumata bianca, ma l'operazione s'inceppa con Yonghong Li ha cambiato nuovamente le carte in tavola , ...

Cessione Milan - clamoroso dietrofront di Rocco Commisso : un gesto di Yonghong Li fa andare su tutte le furie l’americano : La richiesta di una percentuale più alta da parte di Yonghong Li ha mandato su tutte le furie Commisso, che ha già lanciato il suo ultimatum Cessione Milan, arrivano aggiornamenti importantissimi per quanto riguarda la trattativa per il passaggio di proprietà del club rossonero. Rocco Commisso, dopo le manifestazioni d’interesse dei giorni scorsi, sarebbe andato su tutte le furie per il comportamento tenuto nelle ultime ore da Yonghong Li ...

Milan in sospeso fra Uefa e Commisso : Il mondo Milan tiene il fiato sospeso fra il verdetto della Uefa e un nuovo possibile cambio di proprietà. Attesa da una settimana, potrebbe arrivare domani la temuta stangata di Nyon che escluderebbe il ...

E’ nato il Milan di Rocco Commisso : ecco la svolta : Calabresi al comando del nuovo Milan. Calabrese l’allenatore Rino Gattuso. Di origini calabresi il nuovo proprietario Rocco Commisso. E’ infatti

Milan - l'indiscrezione dell'ultim'ora su Rocco Commisso : 'Pronto a comprare il club oggi stesso' : Le ore febbrili per il passaggio di proprietà del Milan potrebbero finire già in giornata. Secondo la Gazzetta dello Sport , Li Yonghong avrebbe deciso di cedere all'ultimatum di Rocco Commisso , cercando così anche di evitare che la titolarità del club passasse dalle mani del fondo Elliot. I colloqui tra la ...

Milan a Commisso : c'è un'accelerata. Li Yonghong verso il sì : Sarà stato l'ultimatum ricevuto da Rocco Commisso, o magari un semplice ragionamento di convenienza per evitare di lasciare il futuro del Milan in mano al fondo Elliott: sta di fatto che Li Yonghong ...

Milan-Commisso verso il sì : a un passo da diventare il nuovo proprietario : Il Milan a Rocco Commisso, una possibilità che sta prendendo sempre più corpo, al punto che si attende una accelerata nel pomeriggio americano. Il tutto sarebbe legato a una telefonata ricevuta dall'...