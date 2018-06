Milan | arriva la sentenza Uefa | un anno senza Europa

Basket : Olimpia Milano - arriva Nedovic : ANSA, - Milano, 27 GIU - Terzo acquisto per l'Ax Milano. Dopo Amedeo Della Valle e Jeff Brooks, l'Olimpia annuncia l'arrivo di Nemanja Nedovic. ''La Pallacanestro Olimpia Milano - si legge sul sito - ...

Cessione Milan - adesso è caos : furia Commisso - gesto clamoroso di Yonghong Li - arriva anche la sentenza Uefa : Cessione Milan – Situazione sempre più delicata in casa Milan, a tenere banco oltre al calciomercato che comunque non è ancora decollato è sicuramente la Cessione ed il futuro del club rossonero, sembrava fatta per il passaggio al calabrese Rocco Commisso, nelle ultime ore clamoroso gesto di Yonghong Li che rischia di far saltare tutto. Dopo un primo accordo per l’acquisto da parte dell’imprenditore americano dell’80% delle quote ...

Inter - Nainggolan è arrivato a Milano : 'Sono contento - voglio rendere felici i tifosi' : "Sono contento. I tifosi felici? Spero lo siano di più quando scenderò in campo". È arrivato nella sua nuova città, Radja Nainggolan. Il centrocampista belga è sbarcato a Milano, dove domani sosterrà ...

Milan - i soldi di Li non arrivano : interviene Elliott : Si fa sempre più critica la situazione economica del Milan: i termini entro i quali il presidente del Milan, Yonghong Li, doveva versare i 32 milioni di euro necessari per completare...

Milan-Uefa - udienza finita. Fassone : 'Decisione dovrebbe arrivare velocemente'. I rossoneri rischiano l'Europa League : Due ore circa per convincere la Camera Giudicante dell'Uefa, a Nyon, a non escludere il Milan dalla prossima Europa League. Pena sollecitata dalla Camera Investigativa dopo il no al settlement ...

Mario Mattei arriva alla Milano Art Gallery con la sua arte dal 14 al 28 settembre : 3 Con L’arte della Quarta Dimensione Mario Mattei giunge finalmente alla Milano Art Gallery dal 14 al 28 settembre 2018. Il vernissage della personale, previsto per venerdì 14 settembre alle 18, si terra' in via Alessi 11, nella storica galleria milanese che esiste da oltre cinquant’anni. Sede di riferimento del Maurizio Costanzo Show, Milano Art Gallery ha visto un giovane Vittorio Sgarbi dare consigli sull’acquisto di opere ...

Milano tricolore in festa. Proli : "Alla squadra do 10. Arriva Della Valle" : Capitan Cinciarini: 'A dispetto di tutto, sempre uniti grazie a Theodore e M'Baye' ? https://t.co/ApmW6Cbugn #meninred #WeAreBack #Campioni pic.twitter.com/CfHKiEbC2z - Olimpia Milano , @OlimpiaMI1936,...

HIGUAIN AL Milan?/ La cessione di Donnarumma per arrivare a Gonzalo? : HIGUAIN al MILAN? I rossoneri provano il Bonucci-bis: la Juventus vuole vendere il Pipita al miglior offerente in cambio di un assegno da almeno 50/60 milioni di euro(Pubblicato il Sat, 16 Jun 2018 14:01:00 GMT)

A Milano arriva il 'passaporto subito' : se ne rilasceranno anche 700 al giorno : La procedura partirà lunedì 18 giugno e consentirà ai cittadini maggiorenni residenti nella Città metropolitana di Milano con il passaporto in scadenza a tre mesi, senza figli minori e senza motivi ostativi di ottenere il passaporto in giornata

Gli animali del National Geographic arrivano a Milano : Dopo il successo ottenuto a Roma all’Auditorium Parco della Musica, arriva a Milano PhotoArk, circa 60 fotografie realizzate dal grande fotografo di National Geographic Joel Sartore, esposte in una mostra all’interno dell’area di CityLife Shopping District. Dal 22 giugno al 16 settembre 2018, attraverso un percorso tra indoor e outdoor si potrà scoprire l’affascinante progetto di Sartore in difesa della biodiversità. Più di 10 anni di lavoro, ...

Cda Milan - Ross o Fisher nuovo socio?/ Sul tavolo un'offerta seria arrivata tramite Goldman Sachs : Nel consiglio d'amministrazione in casa Milan, oltre a ratificare la chiusura del bilancio con una perdita di 75 milioni di euro, si parlerà dell'ingresso di un nuovo socio(Pubblicato il Fri, 15 Jun 2018 11:03:00 GMT)

A Milano arriva Unico Gelato e Caffè - franchising nato a Bologna : Il secondo obiettivo è diventare fornitori di Gelato artigianale e tradizionale per il mondo del hotelerie e dell'alta ristorazione". Punto di qualità delle proposte di Unico è l'uso esclusivo di ...

Gli attori italiani di «Grey's Anatomy» e «Station 19» arrivano a Milano - : Stefania Spampinato, nata a cresciuta in Sicilia, si è laureata in Arte e Spettacolo a Milano prima di iniziare a lavorare in giro per il mondo, collaborando anche con artisti come Kylie Minogue e ...