Migranti | Vaticano | ' Inaccettabile fare politica su pelle profughi'

Papa Francesco riceve Macron in Vaticano/ Santa Sede : "Inaccettabile fare politica sulla pelle dei Migranti" : Macron incontra Papa Francesco in Vaticano: diretta streaming video e ultime notizie. Il Presidente di Francia cerca sponda sui migranti e snobba il governo italiano

Macron incontra il Papa in Vaticano : "Sui Migranti serve soluzione Ue" : Il Pontefice ha donato al presidente francese il medaglione di San Martino che regala il suo mantello a un povero

Roma - incontro tra Conte e Macron prima della visita in Vaticano. Al centro il tema Migranti : Alla vigilia della fine del braccio di ferro sulla Lifeline, in attracco a Malta, il premier Giuseppe Conte e il presidente francese Emmanuel Macron si sono incontrati a Roma, nella centralissima Casina Valadier al Pincio. Macron è infatti arrivato ieri nella Capitale in vista dell’incontro di oggi con Papa Francesco. I due, a quanto si apprende da fonti governative, avrebbero parlato a lungo, affrontando il tema migranti a pochi giorni ...

Vaticano - Macron in udienza dal Papa : «Sui Migranti serve soluzione europea» : Il presidente francese ha già incontrato in mattinata una delegazione della Comunità di Sant'Egidio guidata da Andrea Riccardi e Marco Impagliazzo, presidente e fondatore, a Palazzo Farnese, una delle sedi dell'ambasciata di Parigi a Roma

"Trump usa Bibbia come arma contro Migranti"/ Ex ambasciatore in Vaticano : "Non è strumento di oppressione" : Parole dure contro il presidente Trump e la sua amministrazione per il trattamento riservato alle famiglie di migranti messicani, le accuse dell'ex ambasciatore in Vaticano

Anche il Papa attaccato sui social 'I Migranti e rifugiati accoglili tu in Vaticano' : ROMA - Alla barbarie di messaggi di hater sui social non sfugge nemmeno il Papa. I commenti a un tweet pubblicato dall'account ufficiale di Bergoglio - in cui invita all'accoglienza e alla solidarietà ...