Migranti Usa | giudice California ordina di ricongiungere famiglie

USA : giudice della California emette ordinanza per riunire le famiglie dei Migranti : Il giudice distrettuale di San Diego (California), ha emesso un’ordinanza che impone il ricongiungimento dei bambini con i genitori da cui sono stati separati, a patto che questi non siano considerati inadatti. La scadenza è di 30 giorni a partire dal rilascio dell’ordine (26 giugno) nel caso in cui i bambini abbiano più di 5 anni, mentre scende a 14 giorni nelle situazioni che coinvolgono i più piccoli. Il giudice Dana Sabraw ha emesso tale ...

Migranti - la Lifeline accusa Berlino : "Blocca l'accordo sulle quote" : Sembrava uno stallo risolto. Un colloquio serale, super informale, tra il premier Giuseppe Conte e il presidente francese, Emmanuel Macron, sembrava aver "sbloccato la situazione sui Migranti" che si imbarcano alla volta dell'Europa. E, nel particolare, aver trovato una risposta, finalmente europea, al caso della nave della ong "Lifeline" bloccata in mare da quattro giorni con 230 Migranti a bordo. L'imbarcazione dovrebbe attraccare a Malta. Ma, ...

Giudice California sfida Trump: "ricongiungere le famiglie dei migranti separate" alla frontiera Usa-Messico. Il Tribunale protegge i 2mila minori "in gabbia" e anche le separazioni future

Giudice Usa : "Riunire famiglie Migranti" : Nella sua decisione, il Giudice parla di 'realtà sorprendente' in relazione alla mancanza totale di una pianificazione adeguata prima dell'avvio da parte dei funzionari di una politica di separazione ...

Migranti - Usa : giudice California ordina di riunire famiglie separate - : La sentenza impone alle autorità di frontiera di ricongiungere familiari separati entro 30 giorni o 14 se i bimbi hanno meno di 5 anni. Intanto 17 Stati intendono far causa all'amministrazione Trump ...

Usa - 17 Stati denunciano Trump : “Riunisca subito le famiglie di Migranti dal Messico” : Tra i procuratori generali intendono far causa all'amministrazione Trump per indurre il ricongiungimento delle famiglie di migranti separate alla frontiera con il Messico, ci sono anche quelli degli Stati di Washington, New York e della California.Continua a leggere

Usa, Melania Trump farà una seconda visita nei centri per migranti

Corte Suprema USA conferma ban anti-Migranti di Trump : La sentenza definitiva è arrivata. Oggi la Corte Suprema degli Stati Uniti d'America si è espressa a favore del cosiddetto "Muslim Ban" di Donald Trump, il divieto d’accesso agli USA per cittadini di cinque stati a maggioranza musulmana firmato dal Presidente USA lo scorso anno.Diversi tribunali nel corso degli ultimi mesi si erano espressi contro il divieto imposto da Donald Trump, giudicandolo in più occasioni incostituzionale. Oggi, però, ...

Diciassette stati degli Stati Uniti hanno fatto causa all’amministrazione Trump per la separazione delle famiglie di Migranti : Diciassette Stati degli Stati Uniti (Massachusetts, California, Delaware, Iowa, Illinois, Maryland, Minnesota, New Jersey, New Mexico, New York, North Carolina, Oregon, Pennsylvania, Rhode Island, Vermont, Virginia e lo stato di Washington, oltre a Washington DC) hanno citato in giudizio l’amministrazione The post Diciassette Stati degli Stati Uniti hanno fatto causa all’amministrazione Trump per la separazione delle famiglie di migranti ...

Migranti : Conte prepara Consiglio Ue - con Macron chiusa odissea Lifeline/Adnkronos : Roma, 26 giu. (Adnkronos) – Lavora sotto traccia il presidente del Consiglio Giuseppe Conte. A Palazzo Chigi da questa mattina presto, il premier lima il discorso che terrà domani alle Camere in vista del Consiglio Ue di giovedì e venerdì. La partita è tutta da giocare e l’accordo a Bruxelles decisamente in salita. Ma intanto Conte un risultato pare averlo messo già a segno: ieri, in gran segreto, ha incontrato a casina Valadier ...

Migranti : Conte prepara Consiglio Ue - con Macron chiusa odissea Lifeline/Adnkronos (2) : (Adnkronos) – Il premier tornerà a indicare le richieste che l’Italia porterà al tavolo con gli altri partner europei. A partire dall’istituzione dei Centri di protezione internazionale, i cosiddetti hotspot, e il superamento del Regolamento di Dublino. Ma anche la richiesta di intensificare accordi e rapporti tra Unione europea e Paesi terzi da cui partono o transitano i Migranti.L’Italia, come indicato nel documento in ...