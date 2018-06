Usa - 17 Stati denunciano Trump : “Riunisca subito le famiglie di Migranti dal Messico” : Tra i procuratori generali intendono far causa all'amministrazione Trump per indurre il ricongiungimento delle famiglie di migranti separate alla frontiera con il Messico, ci sono anche quelli degli Stati di Washington, New York e della California.Continua a leggere

Usa, Melania Trump farà una seconda visita nei centri per migranti

Migranti Usa, giudice California ordina di ricongiungere famiglie

Corte Suprema USA conferma ban anti-Migranti di Trump : La sentenza definitiva è arrivata. Oggi la Corte Suprema degli Stati Uniti d'America si è espressa a favore del cosiddetto "Muslim Ban" di Donald Trump, il divieto d’accesso agli USA per cittadini di cinque stati a maggioranza musulmana firmato dal Presidente USA lo scorso anno.Diversi tribunali nel corso degli ultimi mesi si erano espressi contro il divieto imposto da Donald Trump, giudicandolo in più occasioni incostituzionale. Oggi, però, ...

Diciassette Stati degli Stati Uniti (Massachusetts, California, Delaware, Iowa, Illinois, Maryland, Minnesota, New Jersey, New Mexico, New York, North Carolina, Oregon, Pennsylvania, Rhode Island, Vermont, Virginia e lo stato di Washington, oltre a Washington DC) hanno citato in giudizio l'amministrazione Trump per la separazione delle famiglie di migranti

Roma, 26 giu. (Adnkronos) – Lavora sotto traccia il presidente del Consiglio Giuseppe Conte. A Palazzo Chigi da questa mattina presto, il premier lima il discorso che terrà domani alle Camere in vista del Consiglio Ue di giovedì e venerdì. La partita è tutta da giocare e l'accordo a Bruxelles decisamente in salita. Ma intanto Conte un risultato pare averlo messo già a segno: ieri, in gran segreto, ha incontrato a casina Valadier

(Adnkronos) – Il premier tornerà a indicare le richieste che l'Italia porterà al tavolo con gli altri partner europei. A partire dall'istituzione dei Centri di protezione internazionale, i cosiddetti hotspot, e il superamento del Regolamento di Dublino. Ma anche la richiesta di intensificare accordi e rapporti tra Unione europea e Paesi terzi da cui partono o transitano i Migranti.L'Italia, come indicato nel documento in

(Adnkronos) – Al suo arco il presidente del Consiglio italiano sa di poter contare su alcune frecce che possono fare breccia tra gli alleati. Tra queste, la contrarietà alle sanzioni alla Russia dell'Italia e le ottime relazioni, anche se in stato embrionale, del neo governo con il presidente statunitense Donald Trump. E proprio oggi, a Palazzo Chigi, Conte ha visto l'ambasciatore John Bolton, Consigliere per la sicurezza

Palermo, 26 giu. , askanews, Si è concluso intorno alla mezzanotte l'odissea dei 108 migranti a bordo della nave cargo Alexander Maersk, ferma da 4 giorni al largo di Pozzallo. La nave danese è