Migranti | Tusk propone centri sbarco fuori da Europa

Migranti - Conte a Tusk : "L'Italia non può farsi carico da sola della prima accoglienza" : Il Presidente del Consiglio dei Ministri Giuseppe Conte oggi ha ricevuto a Palazzo Chigi il Presidente del Consiglio Europeo Donald Tusk, con cui aveva già avuto modo di incontrarsi al G7 in Canada. L'argomento principale è stato quello dei Migranti e il Premier italiano su Twitter ha scritto:"Oggi ho avuto con il Presidente Tusk un incontro molto utile. Gli ho anticipato che al pre vertice di Bruxelles non sono disponibile a discutere dei ...