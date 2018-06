Migranti : Conte ritwitta ‘vittoria’ Toninelli su Lifeline : Roma, 27 giu. (AdnKronos) – Il presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, ritwitta il post del ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti Danilo Toninelli sulla vicenda Lifeline. La ong battente bandiera tedesca “sta entrando a Malta – si legge nel tweet – è una grande vittoria per l’Italia che può diventare un vittoria per tutta l’Europa, ma solo se prevarrà la solidarietà sugli egoismi. Se accadrà, ...

Migranti : Toninelli - Lifeline a Malta grande vittoria per Italia : Roma, 27 giu. (AdnKronos) – “La Lifeline sta entrando a Malta. è una grande vittoria per l’Italia che può diventare un vittoria per tutta l’Europa, ma solo se prevarrà la solidarietà sugli egoismi. Se accadrà, l’isola potrà essere ricordata come la Ventotene del nuovo secolo”. Lo scrive in un tweet il ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, Danilo Toninelli. L'articolo Migranti: Toninelli, Lifeline a ...

Migranti - Paita - Pd - : 'Toninelli faccia un plauso alla Guardia Costiera' : 'C'è un'Italia che non si arrende alla disumanità e alla propaganda di Salvini e del governo di Lega e Cinque Stelle: questa Italia, oggi più che mai, è rappresentata dall'ammiraglio Giovanni ...

Migranti - Danilo Toninelli : “Daremo nuovi mezzi alla Libia - bisogna bloccare le partenze dei barconi della morte” : "Questa mattina ho parlato con il mio omologo libico e abbiamo deciso di fornire nuovi mezzi italiani alla Libia che possono essere utilizzati per pattugliare le coste libiche e impedire le partenze dei barconi della morte", ha annunciato via Facebook il ministro dei Trasporti, Danilo Toninelli.Continua a leggere

Migranti : Toninelli replica a Salvini : 'Guardia Costiera autonoma' : Torna sul tema dei Migranti il ministro delle Infrastrutture Danilo Toninelli dopo le parole di ieri del ministro dell'Interno, Matteo Salvini sulla Guardia Costiera. Il titolare del Viminale, ieri, ...

Migranti - Toninelli con Salvini : Guardia Costiera non raccolga sos da barconi in acque libiche : Piena sintonia tra Toninelli e Salvini sul tema Migranti . Il ministro delle Infrastrutture del M5S è d'accordo con il capo del Viminale sul fatto che la Guardia Costiera italiana non risponda agli ...

Migranti - Toninelli : "Con Salvini ci sentiamo ogni giorno - lui aggiorna me e io lui" : Sui Migranti la linea del governo è condivisa. Lo afferma il ministro alle Infrastrutture Danilo Toninelli. Rispondendo ad una domanda su Radio 1, se avesse una posizione diversa dal ministro dell'Interno Matteo Salvini, Toninelli ha detto: "Assolutamente no". "Ci sentiamo tutti i santi giorni - ha aggiunto - lui aggiorna me e io lui". "La battaglia - ha spiegato - è scindere il salvataggio dalla ...

Migranti : Toninelli - nessuno accusi Guardia Costiera di non salvare vite : Roma, 25 giu. (AdnKronos) – “nessuno può permettersi di accusare un corpo valoroso come la Guardia Costiera di voltarsi dall’altra parte o di non voler salvare vite umane. I suoi uomini hanno messo in sicurezza circa 600mila persone soltanto negli ultimi quattro anni e continuano a impegnarsi in un lavoro difficilissimo nel Mediterraneo”. Ad affermarlo è il ministro delle Infrastrutture e Trasporti, Danilo Toninelli, in ...

Lifeline : "Salvini vieni qui - ci sono essere umani"/ Migranti - stallo nave : Malta vs Toninelli - "disumani" : Lifeline, 'Salvini venga qui a bordo, ci sono essere umani'. Migranti ancora in mare in attesa di destinazione. Oggi vertice Ue sul caso Ong.

Migranti - Toninelli : “Malta disumana - ha rifiutato di soccorrere la Lifeline” : Migranti, Toninelli: “Malta disumana, ha rifiutato di soccorrere la Lifeline” Migranti, Toninelli: “Malta disumana, ha rifiutato di soccorrere la Lifeline” Continua a leggere L'articolo Migranti, Toninelli: “Malta disumana, ha rifiutato di soccorrere la Lifeline” proviene da NewsGo.

