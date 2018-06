Migranti | sbarchi nel cuore della notte vicino Marsala | sulle coste i vestiti abbandonati

Dagli sbarchi ai soldi alla Turchia - cosa dice la bozza Ue sui Migranti : Dal summit informale sui migranti che si è svolto domenica, a Bruxelles, sono uscite due certezze. La prima è che tutti i leader seduti al tavolo concordano, almeno ufficialmente, sul...

Vertice Ue su Migranti - nuova bozza : intesa su fondi e schema sbarchi - : Dopo il summit informale a Bruxelles e in vista del Consiglio europeo di fine mese sul tema dei flussi migratori, emerge un nuovo documento. Previste misure contro movimenti secondari e disincentivi ...

Migranti - 300 in cerca di un porto Salvini : «Si scordino l'Italia» Macron : «Si sbarchi nel porto più vicino» : La nave Alexander Maersk soccorsa dalla Lifeline e poi arrivata al largo di Pozzallo. La Lifeline, l'imbaracazione della ong tedesca al centro delle polemiche con il ministro dell'Interno Salvini, è stata respinta da Malta: «Vada via», ha detto il premier dopo aver fornito la prima assistenza. Macron: «Si sbarchi nel porto più vicino»

Migranti - Macron : "Sbarchi nel porto sicuro più vicino" : Not in my back yard. Non nel mio cortile. In questo caso verrebbe da dire 'non nel mio porto'. Per Emmanuel Macron i Migranti possono sbarcare ovunque tranne che nei porti francesi. La proposta che il ...

Migranti - Salvini : “Vertice Ue - noi pronti a dire di no”. Macron : “In Italia nessuna crisi migratoria - sbarchi calati dell’80%” : Il risultato delle trattative tra i Paesi dell’Ue sulla gestione dei flussi migratori, dal punto di vista dell’Italia, non è affatto scontato: al vertice di Bruxelles l’Italia è pronta a dire di no. In un’intervista a Der Spiegel uscita oggi in Germania, il ministro dell’Interno Matteo Salvini manda un nuovo messaggio ad Angela Merkel e alle istituzioni comunitarie a poche ore dalla riunione nella quale dovranno essere quantomeno ...

Migranti - Macron : sbarchi nel porto più vicino e centri chiusi. In Italia? Nessuna crisi migratoria : Per il presidente francese siamo in presenza in Europa 'di una crisi politica' scaturita da 'estremisti che giocano sulle paure. Ma non bisogna cedere nulla allo spirito di manipolazione o ...

Migranti - nuova rotta dall'Algeria : sbarchi anche in Sardegna : Ancora un intervento dei Finanzieri del Gruppo Aeronavale della Guardia di Finanza di Cagliari a contrasto dell'immigrazione clandestina sulla costa meridionale della Sardegna. I finanzieri hanno bloccato 15 Migranti a bordo...

Nuovi sbarchi. La Guardia di Finanza recupera 21 Migranti nel mare di capo Teulada : Il pattugliatore veloce "Paolini" del Gruppo aeronavale della Guardia di Finanza, impegnato nell'operazione Themis 2018, ha intercettato a circa 15 miglia dalla costa di capo Teulada due barchini con ...

Migranti - strappo Italia su bozza Ue. Governo irritato : «Prima gli sbarchi». Conte valuta se andare a Bruxelles : Il presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, potrebbe non andare a Bruxelles al prevertice sui Migranti per sottoscrivere una bozza già preparata. Lo sottolineano fonti di Governo, che mettono...

Migranti - bozza Ue : 'Ridurre arrivi e movimenti - controlli su bus e treni'. Italia irritata : 'Prima gli sbarchi' : 'Un forte impegno per avanzare nella politica migratoria europea' con la 'riduzione del numero di arrivi illegali nell'Unione', attraverso una serie di misure e proposte, ma anche 'una forte necessità ...

Migranti - Ocse : "-34% sbarchi in Italia" : 13.20 In occasione della giornata mondiale del rifugiato,l'Ocse ha diffuso il rapporto annuale sulle migrazioni che registra nella scheda Italia un calo del "34% nel 2017 degli arrivi rispetto al 2016,pari a 119 mila Migranti sbarcati per via marittima nella penisola l'anno scorso"."Confrontando il dato con il 2015 il calo è pari al 22%",si legge. "La diminuizione del flusso segue gli accordi del 2017 tra Italia e Libia;i Migranti provengono ...