Migranti | Salvini | ' Daremo alla Libia 12 motovedette | decisione in Cdm' LA DIRETTA

Migranti - perché è Angela Merkel il miglior alleato di Salvini e degli interessi italiani in Europa : Tutti i paesi Ue concordano nel rinnovare gli Accordi di Dublino anche se si dividono tra chi spinge per aumentare gli obblighi di solidarietà e chi rifiuta la ridistribuzione. L'Italia beneficerebbe ...

Migranti - Laura Boldrini contro Giuseppe Conte e Matteo Salvini : “Volete sovvertire il codice del mare con le minacce” : L'ex presidente della Camera Laura Boldrini attacca il presidente del Consiglio Giuseppe Conte e il ministro dell'Interno Matteo Salvini sul tema dei Migranti: "State mandando un messaggio chiaro a tutti i natanti: se non volete rimanere per giorni bloccati coi naufraghi a bordo, tirate dritto, ignorateli per non avere problemi. Conte sta prendendo parte a una strategia che ha l’obiettivo di sovvertire l’antico codice del mare".Continua a leggere

Migranti - Conte alla Camera : “trattato Dublino va superato”/ Al Consiglio Ue il premier terrà la linea-Salvini : Migranti, Giuseppe Conte alla Camera: "il trattato di Dublino va superato". Il discorso al Parlamento in vista del Consiglio Ue del 28-29 giugno: il premier terrà la linea-Salvini(Pubblicato il Wed, 27 Jun 2018 12:14:00 GMT)

Migranti - Salvini contro Macron : 'Ong non toccheranno mai più un porto italiano' (VIDEO) : Dure le parole di Matteo Salvini intercettato dai giornalisti alla conferenza in Confartigianato. Alla domanda di una reporter, 'Perché il cargo danese lo avete fatto attraccare?', il vicepremier risponde senza mezzi termini, come si può ascoltare nel video qui sotto: 'Perché abbiamo un cuore buono, a differenza di Macron'. La frecciatina non sfugge ai presenti, che quindi incalzano il ministro dell'interno chiedendogli come abbia intenzione di ...

Migranti : Fraccaro - non è operazione ‘salviniana’ ma di governo : Roma, 27 giu. (AdnKronos) – “L’immigrazione non è una operazione ‘salviniana’. Stiamo facendo tutto con un coordinamento encomiabile, c’è sintonia”. Lo assicura, ai microfoni di Circo Massimo su Radio Capital, il ministro per i Rapporti con il Parlamento, Riccardo Fraccaro. “Ricordo che Di Maio, occupandosi di Ong, fu accusato per primo di intolleranza – aggiunge – Quando ci occuperemo ...

Conte-Macron - il patto segreto sui Migranti che ha sbloccato il caso Lifeline|L’ira di Salvini : Novanta minuti di vertice dopo le telefonate con il premier maltese Muscat e la cancelliera tedesca Merkel

Migranti - Macron vede Conte a Roma. Salvini lo attacca : apra casa sua | : Il presidente francese sul faccia a faccia di ieri con il premier italiano: "Ci siamo confrontati su questioni di attualità. Il tema delle migrazioni riguarda tutti". E aggiunge: "Scambio privato, non ...

Migranti - Macron nega l'emergenza Ira di Salvini : "Arroganza francese" : Nuovo, duro attacco di Matteo Salvini a Emmanuel Macron. Mentre il presidente francese è in vista dal Papa in Vaticano, il vicepremier non manca di lanciare una nuova stoccata alla Francia sul tema Migranti."Se per Macron in Italia non esiste un problema immigrazione - ha detto Salvini - allora che apra subito le porte di casa sua ai 9.000 immigrati che la Francia si era impegnata ad accogliere dall'Italia con gli accordi firmati in Europa. ...

Migranti - Salvini attacca Macron : «Arroganza francese». L'Eliseo : «In Italia non c'è emergenza»» : C'è una crisi politica interna all'Europa dovuta ai movimenti secondari» dei Migranti che si spostano dai Paesi di primo arrivo

Migranti - Salvini attacca Macron : «L'arroganza francese non va più di moda in Italia» : Mentre il premier Giuseppe Conte incontra in maniera riservata il presidente francese Emmanuelle Macron per stringere i rapporti diplomatici, il vicepremier e ministro dell'Interno Matteo Salvini ...

Salvini attacca ancora : "Macron apra casa sua ai Migranti" : "Se per Macron in Italia non esiste un problema immigrazione, allora che apra subito le porte di casa sua ai 9.000 immigrati che la Francia si era impegnata ad accogliere dall'Italia con gli accordi ...

ALEXANDER MAERSK A POZZALLO/ Migranti - Salvini ‘apre’ il porto : Guardia Costiera - “risponderemo sempre a Sos” : Migranti, la nave cargo ALEXANDER MAERSK sbarca a POZZALLO: è arrivato l’ok da parte del Viminale, e l'imbarcazione con a bordo 110 profughi è approdata nel porto siciliano(Pubblicato il Tue, 26 Jun 2018 19:30:00 GMT)

Macron a Roma a colloquio con Conte : “Non esiste problema Migranti”. Salvini : “Arrogante” : Ancora un botta e risposta tra Macron e Salvini, dopo l'incontro segreto avvenuto a Roma tra il presidente francese e il premier Conte. Il ministro degli Interni: "Troppo facile farsi la foto col Papa senza rispettare gli accordi e respingendo donne e bambini alle frontiere. L'arroganza francese non va più di moda in Italia".Continua a leggere

Bossi attacca - ancora - Salvini : "Sui Migranti solo chiacchiere" : Per anni la politica non ha dato nulla e la gente si è stancata. Questo mi sembra che stia avvenendo' . Infine, una saggia battuta anche sulla situazione attuale del centrodestra : 'Se esiste ancora? ...