Migranti | migliaia di barchette di carta in piazza Scala | il flash mob a Milano

L’Algeria ha abbandonato migliaia di Migranti nel deserto : Sono più di 13 mila negli ultimi quattordici mesi: vengono minacciati, derubati, lasciati senza acqua né cibo e costretti a camminare verso il Niger The post L’Algeria ha abbandonato migliaia di migranti nel deserto appeared first on Il Post.

Migranti - sempre più minori soli in Italia solo il 3 in affido - migliaia gli irreperibili : In controtendenza rispetto all'Europa , dove sono calate del 50 per cento, in Italia nel 2017 le richieste d'asilo da parte dei minori Migranti arrivati da soli sono state quasi 10.000 con un aumento ...

Migranti - sempre più minori soli in Italia : solo il 3% in affido - migliaia gli irreperibili : L'Atlante di Save the children: boom di richieste d’asilo, quasi 10.000 nel 2017, in controtendenza rispetto all'Europa dove sono calate del 50 per cento. Ferma la relocation verso gli altri paesi

"Apriamo i porti" - migliaia in piazza a Milano per i Migranti dell'Aquarius : "Apriamo i porti, nessuna persona è illegale": è uno degli slogan in piazza a Milano dove varie realtà a favore dei migranti si sono date appuntamento dopo il provvedimento di Matteo Salvini di chiudere i porti costringendo così la nave Aquarius a restare bloccata in mezzo al...

Perché un gruppo di giovani ha rischiato la vita per salvare migliaia di Migranti? : Cosa ha spinto un gruppo di giovani tedeschi a mettere a rischio le loro proprie vite per salvare quelle di migliaia di migranti nel Mediterraneo? Quali speranze, quali sogni, quali timori?