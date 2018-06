Migranti | Lifeline in porto a Malta Sarà trattenuta per indagini

Migranti - la Lifeline entra in porto a Malta : La nave Lifeline ha attraccato al porto de La Valletta, la capitale di Malta. A bordo ci sono 233 Migranti. Secondo il Malta Independent quattro di loro, di cui tre bambini e un adulto, dovrebbero ...

Migranti : la nave Lifeline è arrivata a Malta - profughi in 8 Paesi - : L'imbarcazione con a bordo oltre 230 persone, dopo otto giorni in mare è stata autorizzata ad attraccare a La Valletta. Il premier Muscat ha annunciato che sarà data accoglienza solo a chi ha diritto ...

Lifeline a Malta : sbarco in corso. Migranti saranno accolti in 8 Stati. Salvini : 'Alla Libia 12 motovedette' : L'odissea della Lifeline si avvia verso la fine: la nave della Ong con a bordo 234 Migranti , scortata da una nave militare, ha attraccato a Malta . Bloccata dai veti incrociati di Italia, Francia e ...

Migranti : la nave Lifeline è arrivata a Malta - profughi in 8 Paesi : Migranti: la nave Lifeline è arrivata a Malta, profughi in 8 Paesi L’imbarcazione con a bordo oltre 230 persone, dopo otto giorni in mare è stata autorizzata ad attraccare a La Valletta. Il premier Muscat ha annunciato che sarà data accoglienza solo a chi ha diritto a chiedere asilo Parole chiave: ...

Migranti - Lifeline attacca in porto a Malta. "Sarà trattenuta per indagini" : Muscat: "I Migranti saranno accolti in otto Paesi". Berlino: "Accettereremo profughi se la nave verrà sequestrata". Conte: regolamento di Dublino va superato. Salvini: daremo altre 12 motovedette alla ...

Migranti - Lifeline nel porto di Malta : 19.30 La nave Lifeline con a bordo 234Migranti, scortata da una nave militare è entrata nel porto de La Valletta. Si sta dirigento verso un molo in località Senglea.

Lifeline - i Migranti in 8 Stati. Linea dura di Malta : accoglienza solo per chi ha diritto a chiedere asilo : Gli otto paesi europei che hanno accettato di accogliere i migranti a bordo della Lifeline, che conclude finalmente oggi la sua odissea a Malta, si spartiranno soltanto coloro ai quali, dopo un veloce ...

Migranti - la Lifeline oggi attracca a Malta : Alle 18 la nave potrà finalmente attraccare nel porto maltese. Il ministro dell'Interno riparte a testa bassa contro il presidente francese: "Fa il matto, è ai minimi della popolarità nel suo Paese".

Malta - Muscat : "Lifeline sarà sequestrata. Migranti in otto Paesi" : 13.38 - Il Premier maltese Joseph Muscat, dopo aver concesso il permesso alla nave Lifeline di attraccare a Malta oggi pomeriggio, ha poi specificato i 234 Migranti saranno distribuiti tra otto Paesi, sottolineando come l'accordo raggiunto sia "un caso unico" per questa vicenda in cui "il capitano ha disobbedito agli ordini". La nave sarà sequestrata, mentre i Migranti, dopo le cure, saranno ricollocati tra Belgio, Malta, Italia, Francia, ...

Migranti - la Lifeline attraccherà a Malta. Profughi accolti in otto Paesi : La nave sbarcherà oggi alla Valletta. Il premier Muscat: sarà sequestrata e messa sotto inchiesta. Olanda e Belgio si aggiungono alla lista dei Paesi disposti ad accogliere i Migranti. Il ministro tedesco Seehofer: «Sì a Profughi se Lifeline verrà dismessa»

Migranti - malta dà l'ok : «La Lifeline attraccherà oggi». I profughi verranno distribuiti in sette Paesi Ue : La nave sbarcherà oggi alla Valletta. Il premier Muscat: sarà sequestrata e messa sotto inchiesta. Olanda e Belgio si aggiungono alla lista dei Paesi disposti ad accogliere i Migranti. Il ministro tedesco Seehofer: «Sì a profughi se Lifeline verrà dismessa»