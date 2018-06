Migranti | Laura Boldrini contro Giuseppe Conte e Matteo Salvini | “Volete sovvertire il

Migranti - 'Che uomo è chi dice 'pacchia finita'?' : Laura Boldrini attacca Matteo Salvini : Laura Boldrini contro Matteo Salvini. L'ex numero uno della Camera va giù pesante contro l'esponente del Governo Conte. L'esuberante ex presidente dell'assemblea di Montecitorio ha avuto modo di dire la propria, attaccando il leader leghista sul tema Migranti, affrontato in maniera energica da Salvini che è intenzionato a respingere al 'mittente' ogni nuovo arrivo. Non è la prima volta che Laura Boldrini tocca il tema delle Ong, verso le quali ...

Laura Boldrini attacca Matteo Salvini/ Migranti - "Cadaveri in mare - che essere umano è?" : Laura Boldrini attacca Matteo Salvini, tiene banco la questione Migranti: l'ex presidente della Camera contro il ministro dell'Interno su Ong, "ci sono cadaveri in mare"(Pubblicato il Tue, 19 Jun 2018 13:19:00 GMT)